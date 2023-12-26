لجنة الحكام تُفاضل بين البنا ومحمد عادل.. لإدارة نهائي كأس السوبر المصرى

يجتمع اليوم «الثلاثاء»، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، ومعه نائب رئيس اللجنة محمد فاروق، من أجل حسم طاقم التحكيم الذي يدير مباراة نهائي كأس السوبر المصري، ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ويُذكر أن محمود البنا، يُعد هو المرشح الأول على الأرجح لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي ومودرن فيوتشر، فى المباراة المقرر لها يوم الخميس، فيما يقترب محمد عادل من إدارة مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس السوبر.

وعن استعدادات الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري، يبدأ المارد الأحمر تدريباته الجماعية مساء اليوم «الثلاثاء»، على ملعب قريب من فندق إقامة بعثة الفريق في أبوظبي، وذلك استعدادًا لمواجهة فيوتشر القادمة في نهائي بطولة كأس السوبر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.