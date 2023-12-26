الزمالك يقرر الانسحاب من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية

بسبب ضغط المباريات، أعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، أنه بصدد إخطار إدارة الكرة بضرورة الانسحاب من بطولة كأس رابطة الأندية.

وكان الجهاز الفنى للزمالك، قد أخطر إدارة النادى بأن الفريق في توقيت بطولة كأس الرابطة، سيكون متواجدا في دولة الإمارات، وذلك لخوض بطولتين وديتين في أبو ظبي ودبي، كما أن أكثر من لاعب سيتواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ما يصعب من المشاركة في البطولة المحلية.

وبناءًا على قرار الجهاز الفني، فقد استقرت إدارة نادي الزمالك على الانسحاب من البطولة، وإبلاغ اتحاد الكرة بالانسحاب من البطولة خلال ساعات.

وفى سياق آخر، يستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم «الخميس» المقبل على ملعب النادي، بعد قرار الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، بعد العودة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويجتمع المدير الفني للفريق معتمد جمال، مع جهازه المعاون في الأيام القليلة المقبلة، لوضع خطة إعداد الفريق خلال فترة توقف الدوري، بسبب ارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين.