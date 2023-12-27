يوم ان قفزت من سور المدرسة !!..هل الحرية حرة بما يكفي ؟!!

بقلم : مينا كرم

-1-

هل الحرية حرة بما يكفي ؟!

الحرية لماذا ؟ ومن ماذا ؟ ولمن ؟

الحرية هي سجن بلا أسوار .. ذلك لانها ليست حرة بما يكفي ولانها اذا اقترنت بقيود فقدت معناها واذا صارت مطلقة سببت فوضي خلاقة , حتي افكارنا علي جرأتها التي نصل اليها بكامل حريتنا تصبح مع الوقت قيداً جديداً !!

أذن اين الخلاص ؟

-2-

في العام الاول من المرحلة الثانوية كنت طالبا بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض بمحافظة سوهاج بحكم انها مجاورة لمنزلي ولكون والدي و والدتي مدرسين بالمدرسة , اكثر ما كان يلفت نظري بالمدرسة اسوارها العالية المتصلة التي تفصل المدرسة عن قرابة 24 شارع محيط !! وكنت اري ان هذا السور يقف حائلا بيني وبين شيئ ما علي الرغم من اني احفظ كل تفاصيل هذه الشوارع وسكانها عن ظهر قلب , لم اتردد كثيرا وبقيت 3 ايام ابحث عن ثغرة امنية في هذا السور الممتد بعيدا عن اعين المشرفين وتحقق ما اردت وقفزت من فوق السور في احد الايام في فترة ” الفسحة ” وتجولت حتي بائع الجرائد الوحيد في المنطقة – في هذه الايام – طالعت مانشيتات الصحف وعدت ادراجي مرة اخري قبل نهاية ” الفسحة ” والتحقت ببداية الحصص التالية بشكل عادي , لم افعل شيئا بالخارج ولم اشعر بسعادة اكثر وانا في الخارج كل سعادتي كانت تتمثل في تجربة فكرة تجاوز السور !! غير اني بعد ذلك فوجئت ان كل من عبروا معي السور الي الجانب الاخر اخبروا المدرسة بالكامل ان ابن المدرس الشهير التربوي الصارم الذي كان يلقب بمستر جراد جرايند احد ابطال روايته المفضلة ” Hard Times ” كسر القواعد وتجاوز السور فكان عقابا كبيرا أما أمي – رحمها الله -فابتسمت بحب واغلقت باب الغمز واللمز واخبرت الجميع اني اتدرب للالتحاق بكلية الشرطة مستقبلا !.

-3 –

في العام التالي لنفس المرحلة الثانوية بنفس المكان دخلت المدرسة في خطة هيئة الابنية التعليمية لتطويرها وتم هدم السور وصارت المدرسة مشاعا علي 24 شارع تمر من خلاله النسوة حاملين اقفاص الخبز الطازجة وويمرون وسطنا وسط الطابور المهلهل بشكل يومي عادي وكان عاما بلا غياب او حضور , اللافت للنظر انني لم يستثيرني يوما الخروج من كل هذه الشوارع المفتوحة والتي تنادينا جميعا بالحاح ممتع بل كنت ادخل واخرج في المواعيد الرسمية من الباب الي كان يوصدونه بدون داعِ

-4-

غابت الاسوار في الجامعة ومع اشتراكي في تنظيمات واحزاب يسارية غابت كل القيود وكان التمرد علي كل سلطة في حياتي أمرا عاديا فلم اكن اخاف من سلطة سياسية وانضممت للمعارضة اليسارية مؤمنا بانحيازاتها رغم كل الاتهامات التي تقال عنا , تمردت علي السطلة الدينية وتعاملت معها علي انها وظيفة لا تستحق ما هو اكثر من ذلك مثلما تتعامل مع اي وظيفة اخري وأمنت ان العلاقة مع الله لا تحتاج لوسيط يبيع الاوهام والمسكنات الدينية للناس , تمردت علي كل مرجعية ممكنة بوعي لما افعل ..

-5-

لازلت اكره الاسوار والمرجعيات وكافة انواع السلطات وسأظل ..

ولا زالت لست حرا بالكامل ..

ويبدو ان حتي افكارنا علي انطلاقها لازالت تشكل سورا جديدا بيننا وبين الحرية المطلقة ( ان وجدت )!!

فحتي الحرية ليست حرة بما يكفي !!