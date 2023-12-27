الأهلي يسعى للفوز على فيوتشر وتحقيق بطولة كأس السوبر بشكلها الجديد

فى رحلته للبحث عن لقب متميز جديد، يواصل «المارد الأحمر» السعى لتعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب في كأس السوبر المصري، عندما يلاقي فيوتشر الذى قادته طموحاته إلى تحقيق لقبه الأول غدا «الخميس»، في المباراة النهائية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان قد وصل الفريقان إلى المباراة النهائية، حينما فاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح (14-13) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، فيما تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 1-0، ليمني النفس بإحراز اللقب الـ14 في المسابقة والأول بشكلها الجديد وبمشاركة أربعة أندية.

ومن المؤكد أن مهمة الأهلي لن تكون سهلة في إحراز اللقب الثالث على التوالي، في ظل حالة الإجهاد العام والإصابات التي يعاني منها الفريق بعد خوض الفريق أربع مباريات في 10 أيام، بينها ثلاث في مونديال الأندية في جدة عندما أحرز المركز الثالث والميدالية والبرونزية.

كما أن قائد الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي، كان قد أصيب في الدقيقة 36 من مباراته ضد سيراميكا كليوباترا وترك مكانه للبديل مصطفى شوبير، ونفس الشئ بالنسبة للمدافع ياسر إبراهيم الذي اضطر بدوره إلى ترك مكانه لرامي ربيعة في الدقيقة 75.

وأكدت الفحوصات بالأشعة الشناوي أصيب بشد خفيف في العضلة الخلفية، وكذلك إصابة ياسر إبراهيم في العضلة الضامة، وهناك شكوك حول مشاركتهما في المباراة النهائية.

أما المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر، الذى أكد على صعوبة مواجهة فيوتشر، وقال في تصريحات له: «المهمة ليست سهلة أمام فيوتشر» رافضا القول بأنها باتت أسهل بعدما نجح فيوتشر في إقصاء بيراميدز الذي كان المرشح الأوفر حظا للوصول للمباراة النهائية، كما أن لاعبى فيوتشر وجهازهم الفني، زاد لديهم الدافع لتحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي.