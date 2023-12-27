4 لاعبين الأبرز فى استفتاء أفضل لاعب عربي لعام 2023

تنتهى فى منتصف الليل يوم 7 يناير المقبل فى العام 2024، عمليات التصويت التى بدأت بالفعل فى 19 من ديسمبر الجارى، وسيتم إعلان نتيجة التصويت الساعة 12:00 ظهر يوم 8 يناير.

وكان قد تم التصويت على 4 لاعبين جاءوا كالتالى:

سالم الدوسري.. أفضل لاعب آسيوي

وهو اللاعب الأبرز مع المنتخب السعودي خلال مونديال 2022 في قطر، وساهم وقتها فى الفوز التاريخي على الأرجنتين (2-1) التي توجت لاحقا بلقب البطولة، وكان الدوسرى قد سجل هدف الفوز على بطل العالم «الأرجنتين» من تسديدة رائعة، وأضاف هدفًا آخر في المباراة التي خسرتها السعودية أمام المكسيك 1-2 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال قطر.

وكان الدوسرى قد رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في المونديال بعد الأول في مرمى مصر في نسخة 2018، ليعادل الرقم القياسي المحلي المسجل باسم لاعب السعودية أيضًا سامي الجابر في عدد الأهداف في نهائيات كأس العالم.

وساهم الدوسري في تتويج فريقه الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، وبلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2022 بتسجيله 4 أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة، والمباراة النهائية لمونديال الأندية في العام ذاته في المغرب بتسجيله هدفين في مرمى فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.

كما توج سالم الدوسرى، بجائزة أفضل لاعب آسيوي لموسم 2022-2023، خلال حفل استضافته العاصمة القطرية الدوحة في نهاية أكتوبر الماضي، ليصبح سادس لاعب سعودي يتوج بالجائزة، بعد سعيد العويران (1994)، نواف التمياط (2000)، حمد المنتشري (2005)، ياسر القحطاني (2007) وناصر الشمراني (2014).

محمد صلاح.. وأهداف لا تغيب

لم يحقق صلاح إنجازات تذكر في موسم 2022-2023، على المستوى الجماعي.

حيث فشل في قيادة منتخب بلاده مصر لبلوغ نهائيات كأس العالم 2022 ولم يفلح أيضا في انتشال ليفربول من أزمة النتائج السليبة في الدوري الإنجليزي حيث فشل «الريدز» في حجز مقعد التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى العكس على المستوى الفردي، قدم صلاح موسما مميزا مع ليفربول سجل خلاله 30 هدفا وصنع 18، ليحصد جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي من رابطة مشجعي كرة القدم.

ياسين بونو.. بطل «يوروباليج» والمغرب في كأس العالم

ساهم بونو بتصدياته المميزة في تحقيق المغرب لإنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022، حيث بلغ الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وبونو، صاحب المركز الثالث عشر في ترتيب الكرة الذهبية لمجلة «فرانس فوتبول» لعام 2023، تألق أيضا مع فريقه السابق إشبيلية الذي توج معه بالدوري الأوروبي «يوروباليج» قبل أن يرحل عنه في الميركاتو الصيفي الأخير لينضم للهلال السعودي.

رياض محرز.. صاحب الثلاثية التاريخية

الجناح الجزائري رياض محرز، الذى أمضى موسما استثنائيا مع فريقه السابق مانشستر سيتي بتتويجه معه بثلاثية تاريخية من خلال الجمع بين بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي «البريميرليج» وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد موسم مذهل وخرافي مع «المان سيتي»، قرر محرز تغيير الأجواء وانضم للأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.