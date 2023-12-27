محمود دوير يكتب :” أَمير عِيدِ ” وقضيتنا اَلْعَادِلَةِ

محمود دوير

فِي خِتَامِ فَعَّالِيَّاتِ اَلدَّوْرَةِ اَلسَّادِسَةِ لِمِهْرَجَانِ اَلْجُونَة اَلسِّينَمَائِيَّ مُنْذُ أَيَّامٍ شَارَكَتْ فِرْقَةً ” كَارْيُوكَّى ” اَلَّتِي يَقُودُهَا اَلْفَنَّانُ ” أَمِيرَ عِيدِ ” بِوَاحِدَةٍ مِنْ أَجْمَلِ أُغْنِيَاتِ اَلدَّعْمِ لِلْقَضِيَّةِ اَلْفِلَسْطِينِيَّةِ وَيُمَثِّلُ صَرْخَةً فِي وَجْهِ عَالَمٍ ” يُسَاوَى اَلْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ “

وجاءتْ الأغنيةُ التي كتبَ كلماتها الشاعرَ مصطفى إبراهيمْ ولحنَ وغناءَ أميرِ عيدٍ وقامتْ بترجمةِ الأغنيةِ للغةِ الإنجليزيةِ ” ولاءَ كمالٍ ” وتقولُ في كلماتها :

” ينقذَ في سلاحفَ بحريةٍ / يقتلَ حيواناتٍ بشريةً / تلكَ قضيةٌ وتلكَ قضيةٌ / كيفَ تكونُ ملاكا أبيض ؟ / يبقى ضميركَ نصَ ضميرٍ / تنصفَ حركاتِ الحريةِ / وتنسفَ حركاتُ التحريرِ “

لمْ تذكرْ الأغنيةُ كلمةَ فلسطينَ بشكلٍ مباشرٍ إطلاقا ولمْ تسقطْ في تقليديةٍ الصراخِ و ” الزعيقِ ” والهتافِ لكنها اختارتْ مسارا آخر وجديدا في تناولِ قضيةٍ مهمةٍ وهيَ ازدواجيةُ معاييرِ الغربِ وغيابِ أدنى أشكالِ الموضوعيةِ في نظرتهمْ للدمِ والروحِ الإنسانيةِ . . . حاولَ صناعُ الأغنيةِ أنْ يوجهوا رسالةٌ للعالمِ وأنْ يعروا انحيازهمْ الأعمى للقتلةِ وكذبِ ما يدعونهُ منْ موضوعيةٍ زائفة وحضارة أصبح مضمونها الإنساني محل شك وفى اختبار قوى .

وَتأتِي التَّجْربة الأخيرة اَلتِي قدَّمهَا أمير وفرْقَته فِي سِيَاق مُتسِق مع مَسِيرَة الفرْقة اَلتِي بَدأَت فِي عام 2003 وشكَّلتْ حَالَة فَنيَّة مُغَايرَة لِلسَّائد وَشَديدَة الصِّدْق فِي تعْبيرهَا عن الجيل الحاليِّ وقضاياه وَهمُومه ومشاعره بِكلِّ تفاصيلهَا مُسْتخْدمة مُفردَات مِن حَياتِية وموسيقى ” رُوك ” مَمزُوجة بِآلات شَرقِية تَمنَح اللَّحْن بعْضًا مِن الشَّجن على الرَّغْم مِن أنَّ الآلَات المسْتخْدمة مُعظمهَا غَربِية مِثْل ” الجيتار ” و ” الدِّرامْز ” و ” باص جِيتار ” إِلَّا أنَّ اَلفرِيق قَادِر على مَنْح المتلقِّي حَالَة يُمْكِن وَصفُها بِالْوَجْد الموسيقى رُبمَا يَعُود جَانِب كبير مِنهَا إِلى طَبقَة صَوْت ” أمير ” ذاتهَا بِمَا فِيهَا مِن شجن وبساطه .

فِي نِهاية سبْعينيَّات القرْن العشْرين كَانَت الأغْنية المصْريَّة على مَوعِد مع تَجرِبة ” ثَورِية ” حِين خرج عليْنَا مُحمَّد مُنير وموسيقى هَانِي شُنُودَة وأحْمد مُنيب وكلمَات عَبْد اَلرحِيم مَنصُور وَمجدِي نُجيب مُبَشرا بِلَون جديد فِي الأغْنية شديد العفْويَّة والْعمْق . . . مُعَبرا فِي كُلِّ تفاصيله عن جِيل ملَّ الرَّتابة والتَّقْليديَّة ويبْحث عن ذَاتِه وسط رَوابِط عُنُق المطْربين ” الكلاسيكيِّين ” فلم يَجِد نَفسَه وظلَّ يَبحَث حَتَّى أطلَّ عليْه ” مُنير ” مَرتديا التِي شِيرْتْ والبنْطلون الجِينْز وَيردَّد كلماته شديدة العاديَّة العميقة ” شَبابِيك الدُّنْيَا كُلهَا شَبابِيك ” أو ” بِأفْتح زُوَّار قَميصِي لِلنَّسَمة وللْأماني / وأنْور فوانيسي / وأمْلى العالم أَغانِي “

وَخُطوَة بُعْد صار ” مُنير ” هُو صَوْت الأجْيال الجديدة وَأَصبحَت كلمات أُغْنياته هِي الأصْدق فِي وَصْف مشاعرهم وأحْلامهم وَحالَة الاغْتراب اَلتِي سيْطرتْ على مُعظَم أَبنَاء جِيل الثَّمانينيَّات والتِّسْعينيَّات ومع بِداية الألْفيَّة الجديدة كَانَت الموسيقى المصْريَّة تَبحَث عن صوْتهَا بَعْد اِنحِسار مَوجَة ” مُوسيقَى الجيل ” ونهاية عَصْر شريط الكاسيت فعادتْ مِن جديد ظَاهِرة الفرق الموسيقيَّة ” الأنْدر جراوَنْد ” وظهرتْ فِرْقَة ” وسط البلد ” ثُمَّ ” اسْكنْدريلَا ” ثُمَّ فِي عام 2003 ظَهرَت ” كارْيوكي ” وكانتْ صَرخَة تَحمِل رُوحًا سِياسِيَّة مُتَمردَة وتعبِّر عن الملايين مِن الشَّبَاب اَلمصْرِي اَلمُحبط ظَلَّت الفرْقة تَبحَث عن مَكانِها وسط زِحَام الأغْنيات وبدأتْ بِالْغناء بِاللُّغة الإنْجليزيَّة إِلى جَانِب العربيَّة . وَلأَن جُمْهُور ” كارْيوكي ” كان مِن بَيْن شَبَاب مِصْر الَّذين خَرجُوا إِلى الميادين فِي ثَورَة 25 يَنايِر 2011 وَكَان ” أمير عِيد ” ورفاقه مِن بَيْن هؤلاء الشَّبَاب يُردِّدون وَاحِدة مِن أَجمَل أُغْنيَات الثَّوْرة وأشْهر أُغْنيَات الفرْقة ” صَوْت اَلحُرية بِينادى ” وَالتِي تُعتَبَر مِن مَلامِح الثَّوْرة الفنِّيَّة فقد قَدمَت قَبْل يَوْم وَاحِد مِن تنحِّي مُبَارَك وتمَّ تصْويرهَا فِي مَيْدَان التَّحْرير وَظهَر فِيهَا الثُّوَّار يُردِّدون كلماتهَا مِمَّا أَعطَى الأغْنية مِصْداقيَّة وأوْحى بِأنَّهَا مِن صُنْع الثُّوَّار أَنفسِهم .

حَققَت أغانيهم نجاحًا كبيرًا حَيْث إِنَّ الشَّبَاب اَلمصْرِي اِسْتطَاع أن يَجِد نَفسَه فِيهَا لِأنَّهَا أَقرَب إِلى وَاقعِهم وتفْكيرهم مِن غيْرهَا مِن الأغاني. وكان لِهَذا النَّجَاح أثر كبير على المشْهد الغنائيِّ اَلمصْرِي لِأنَّهم أبْرزوا نَوْع مُخْتَلِف مِن الغنَاء العرَبيِّ، الأمْر اَلذِي أَلهَم فَنانِين آخرين أن يُغْنُوا هذَا النَّوْع مِن الأغاني.

وَاصلَت الفرْقة تَقدِيم أُغْنيَات مُختلفَة ومعبِّرة عن وَاقِع وَحَياة الشَّبَاب اَلمصْرِي وَمِن أَشهرِها أُغنِية « يَا الميْدان » بِالاشْتراك مع عَايدَة الأيُّوبيّ . و «مَطلُوب زعيم» ، ” أَفرَد جناحك ” ، و ” حُلْمِي أنَا ” وَفِي عام 2012 حَقَّق ألْبومهم « وَأنَا مع نَفسِي قَاعِد » نَجَاح غَيْر مُتَوقَّع حَيْث أَصبَح مِن الأعْلى مبيعًا على مُستَوَى مِصْر وبعْد أن هَدأَت وَتِيرَة الحالة الثَّوْريَّة فِي مِصْر كان اَلفرِيق حاضرًا فِي كُلِّ مَا هُو إِنْسانيٌّ مُعبِّر عن تَفاصِيل حَيَاة الشَّبَاب مُنْحازًا إِلى كُلِّ مَا هُو حقيق سَوَاء فِي أَفكَار أُغْنياته أو مُفْرداتهَا أو جُملَة الموسيقيَّة .

وَفِي السَّنوات الأخيرة تَطورَت الفرْقة بِشَكل مَلحُوظ ونجحتْ فِي اِكتِساب مِساحَات أَكبَر لَيْس بَيْن الشَّبَاب بل إِنَّها تَمكنَت مِن تَحقِيق نجاحَات فِي أَوسَاط عُمْرِية وثقافيَّة مُختلفَة وَلعَل مَلمَح ” لُغَة كارْيوكي الغنائيَّة ” وَهُو مَا يَتَمثَّل فِي اِخْتياراتهَا لِلْكلمات وَطَريقَة تقْديمهَا لِلْموسيقى وحفاظهَا وتمسُّكهَا بِهَذا النَّسق المخْتلف وَعدَم اِسْتعْجالهَا تَحقِيق نجاحَات ” مادِّيَّة ” يُمثِّل عاملا مُهمًّا فِي مَا وَصلَت إِلَيه الفرْقة ومَا صنعتْه مِن صُورَة بَاهِرة وَملهِمة لِآخرِين سَوَاء فِرق أو أَفرَاد أن يحْتذوا بِه .

وشهدت الفرقة خلال السنوات الأخيرة تَطورَمَلحُوظ ونجحتْ فِي اِكتِساب مِساحَات أَكبَر لَيْس بَيْن الشَّبَاب بل إِنَّها تَمكنَت مِن تَحقِيق نجاحَات فِي أَوسَاط عُمْرِية وثقافيَّة مُختلفَة وَلعَل مَلمَح “لُغَة كارْيوكي الغنائيَّة ” وَهُو مَا يَتَمثَّل فِي اِخْتياراتهَا لِلْكلمات وَطَريقَة تقْديمهَا لِلْموسيقى وحفاظهَا وتمسُّكهَا بِهَذا النَّسق المخْتلف وَعدَم اِسْتعْجالهَا تَحقِيق نجاحَات ” مادِّيَّة ” يُمثِّل عاملا مُهمًّا فِي مَا وَصلَت إِلَيه الفرْقة ومَا صنعتْه مِن صُورَة بَاهِرة وَملهِمة لِآخرِين سَوَاء فِرق أو أَفرَاد أن يحْتذوا بِه . وَقدَّم أمير عِيد عدد مِن التَّجارب فِي التَّمْثيل كان أَولُها مُشاركته فِي 2020 فِي فِيلْم ” لِمَا بِتولُّد ” مِن إِخرَاج تَامِر عِزَّت وَمثَّل مِصْر فِي مُسَابقَة الأوسكار لِأفْضل فِيلْم نَاطِق بِلغة أَجنبِية. ومؤخرا قَدَّم ” أمير ” تَجرِبة متميزة فِي الدِّرامَا التِّلفزْيونيَّة حَققَت نجاحًا كبيرًا مِن خِلَال مُسلْسَل ” رِيفو ” اَلذِي تَضمَّن عددًا مِن أَجمَل أُغْنياته .

عبر ” أمير ” ورفاقه فِي “كارْيوكَّى” بِوَعي وإبْدَاع وعلى طريقتهم الخاصَّة سَوَاء من حيث المفْردات أو اَلجُمل الموسيقيَّة عن اَلقضِية الفلسْطينيَّة . .

فسخروا مِن اِزْدواجيَّة الغرْب فِي ” تِلْك قَضيَّة وتلْك قَصيَّة ” .