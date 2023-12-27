سؤال برلماني بشـأن استمرار العلاقات المصرية-السورية

قدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الخارجية، بشأن استمرار العلاقات المصرية السورية في وضع لا يرقى لطبيعة العلاقات الطبيعية بين قطرين عربيين شريكين في الدم والمصير عبر التاريخ، وبخاصة أنه قد جرت العديد من المتغيرات الإيجابية في مسار تلك العلاقات، وخاصة بعد الكارثة الطبيعية (الزلزال) منذ ما يقرب العام، وزيارة وزيرة وزير خارجية مصر، بالإضافة إلى البيان الذي تفضل بإلقاءه رئيس رئيس مجلس النواب المصري أثناء زيارته لدمشق ضمن وفد البرلمان العربي.

وتساءل النائب بشأن الأسباب تحول دون عودة العلاقات المصرية السورية إلى مسارها الطبيعي، وفي ظل دعوة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية بعد إلغاء التجميد الذي فرض عليها، وفي ظل تعرض سوريا اليومي للاعتداءات الصهيونية واستمرار الكايانات الإرهابية المدعومة إقليميًا ودوليًا في أداء الدور الدور التخريبي على الجغرافيا السورية.