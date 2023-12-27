المغاوري يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن الالتزامات والتهديدات التي وردت في اتفاقية كامب ديفيد

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس الوزراء، بشأن الالتزامات والتهديدات التي وردت في اتفاقية كامب ديفيد، والإطار العام للتسوية، والاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 والتي تم التصويت عليها بمجلس الشغب المصري في مارس 1979، وذلك في ضوء التهديدات والاعتداءات المستمرة والمتواصلة من قبل الكيان الصهيوني، وبدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة بحق الشعب الفلسطيني، والدول العربية التي ترتبط بمصر براوبط سياسية وتاريخية.

وتساءل النائب بشأن أثر ذلك على أمن وسلامة الأراضي المصرية في ظل الدعوات المشبوهة التي تتصاعد عبر أبواق الكيان بتهجير وتوطين أبناء الشعب الفلسطيني في سيناء تحت قوة وإجرام آلة القتل الصهيونية التي تستهدف الحجر والبشر في القطاع، مما يجعله غير قابل للحياة.