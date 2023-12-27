طلب إحاطة للخارجية بشأن الموقف المصري من استمرار الانتهاكات الصهيونية على الفلسطينيين

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الخارجية بشأن الموقف المصري من استمرار الانتهاكات والإعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني (حرب الإبادة) التي تجاوزت كل الحدود وفقًا للتقارير الدولية لكافة الهيئات والمؤسسات الأممية.

وقال الطلب: إن تلك الممارسات التي تستهدف ومنذ 7 أكتوبر الماضي دفع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التهجير والتوطين في سيناء، وخاصة بعد نجاح ألة القتل الصهيوني في دفع أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة إلى النزوح من الشمال والوسط إلى الجنوب (رفح) التي أصبحت مكتظة بحوالي 2 مليون مقيوم ونازح من كل أنحاء القطاع، وبدعوات صريحة من قبل أركان الإئتلاف الحاكم، ومواقع القرار الصهيوني، متساءلًا: حول الموقف الواجبة تجاه تلك الاعتداءات والاختراقات في ضوء مدى الالتزام بالاتفاقيات الموقع بين مصر والكيان الصهيوني.