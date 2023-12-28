بهدف دون رد.. سموحة يتخطى الطلائع ويدخل المربع الذهبى للدورى

تمكن فريق نادى سموحة أن يعبر عقبة نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، سجله مهاجم الفريق حسام حسن، في الدقيقة 31 من ركلة جزاء في المباراة التي جمعتهما مساء أمس «الأربعاء»، على ستاد الإسكندرية، فى منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورىnile .

بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: محمد المغربي، أحمد خالد، طارق علاء ومحمود وحيد، خط الوسط: لحسن دهدوه، إسلام جابر، مصطفى ميدو، عمرو قلاوة، ودكوا دودو، خط الهجوم: حسام حسن.

فيما بدأ الطلائع اللقاء بالتشكيل التالى: يسري وحيد، خالد سرحان، أحمد زولا، عبدالرحمن شيكا، جودوين، حميد ماو، محمد شعبان، علي حمدي، أحمد متعب، حسام دقدوق، عمرو طارق.

وبهذه النتيجة يقتحم سموحة المربع الذهبي مؤقتاً في المركز الرابع بترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 10 مباريات، جمعهم من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة مباراتين ، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه مثلهم.

فيما يأتى طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد خوض 10 مباريات وفاز في 4 مباريات وخسارة مثلهم وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.