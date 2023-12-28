زد يتصدر الجدول.. هزم الداخلية بثلاثية مقابل هدف فى دوري nile

انتزع فريق نادى زد أف سى، صدارة الدوري من بيراميدز، بعد أن حقق الفوز على نظيره فريق الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب أمس «الأربعاء»، فى منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري من عمر دوريnile.

وسجل اللاعب شادي حسين في الدقيقة 90+6 هدف التقدم لزد من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم أضاف محمد سمير الهدف الثالث من ضربة ثابتة رائعة بعدها بدقائق، فيما أحرز هدف الشرف للداخلية اللاعب مهاب ياسر من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة عن عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يأتى فريق زد فى صدارة الدوري واعتلى جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، فيما يأتي الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.