برونزية السوبر المصرى فى الإمارات بين الجريحين سيراميكا وبيراميدز

في الثالثة عصر اليوم «الخميس»، وعلى استاد محمد بن زايد في الإمارات، تجرى مواجهة فى إطار منافسات تحديد المركز الثالث والرابع والفوز ببرونزية البطولة، فى كأس السوبر المحلى بنظامه الجديد، بين فريق سيراميكا ونظيره فريق بيراميدز.

لقاء الليلة للفريقين، سيراميكا بعد الهزيمة من الأهلى بهدف نظيف فى مباراة نصف النهائي مساء «الاثنين» الماضى، فيما تم اقصاء بيراميدز بعد الهزيمة من فيوتشر بركلات الترجيح 14/ 13 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

المدير الفني لفريق سيراميكا أيمن الرمادى ، طلب من لاعبيه نسيان مواجهة الأهلى والتركيز على تحقيق الفوز على بيراميدز، لتحقيق المركز الثالث والبرونزية، فى البطولة التى يشارك فيها الفريق لأول مرة فى تاريخه بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

يغيب عن فريق سيراميكا لاعبه محمد إبراهيم صانع الألعاب الذى تعرض للطرد في مباراة الأهلى بسبب الاعتراض على حكم المباراة محمد معروف، ويدرس المدير الفنى للفريق أيمن الرمادى الاستعانة بالنيجيري جون إيبوكا بجوار أحمد ياسر ريان لمحاولة السيطرة على المباراة مبكرا.

أما فريق بيراميدز، حيث يدخل مديره الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو اللقاء وهدفه الأول الفوز، وتعديل المسار من منطلق أنها قد تكون مباراته الأخيرة فى قيادة الفريق بعد الخسارة من فيوتشر وضياع حلم التتويج بأول لقب في تاريخ النادى، لكنه يريد تغيير الصورة السيئة ورد الاعتبار، بالفوز ببرونزية البطولة على أقل تقدير.

وفى السياق نفسه، قامت إدارة بيراميدز بتوقيع عقوبات مالية ضخمة على بعض لاعبي الفريق، ذلك لأنها أنهم لم يقدموا المستوى أو المجهود المطلوب خلال مواجهة مودرن فيوتشر فى نصف نهائى السوبر.