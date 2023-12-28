الليلة.. الأهلى يبحث عن اللقب الـ«14» بمواجهة مودرن فيوتشر فى السوبر المصرى

تتجه أنظار وقلوب عشاق الساحرة المستديرة والمارد الأحمر مساء اليوم «الخميس»، صوب استاد محمد بن زايد بأبوظبى، حيث يلتقى فريقا الأهلى ومودرن فيوتشر فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة، فى نهائى بطولة السوبر المصرى.

ويذكر أن الأهلى تأهل للنهائى بعد أن تخطى فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد فى نصف نهائى البطولة، فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.

ومن المعروف أن بطولة السوبر المصرى فى الـ«20» نسخة الماضية، كانت تجرى بنظام المباراة الواحدة، أما هذه النسخة 21 فإنها تختلف عن سابقتها، حيث جرت هذه النسخة بمشاركة 4 فرق هى، الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدورى عن النسخة الماضية، نظراً لإيقاف الزمالك عن المشاركة فى بطولة السوبر لانسحابه من نسخة العام الماضى أمام الأهلى.

والمارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسى لهذه البطولة، حيث حصد لقبها 13 من أصل 20 مرة، فيما أحرزها فريق الزمالك 4، ومرة واحدة لكل من: المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.

طموح الأهلى فى لقاء الليلة، هو التتويج بأول بطولة هذا الموسم بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى سبتمبر الماضى ثم الخروج من الدورى الأفريقى ثم الفوز ببرونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ويعقد المدير الفنى للأهلى السويسرى مارسيل كولر، الأمل فى تحقيق لقب السوبر لينهى هذه الفترة بشكل جيد، وذلك قبل فترة التوقف الطويلة القادمة بسبب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار فى يناير المقبل.

ويعتمد السويسرى مارسيل كولر على أوراق كثيرة، أهمها حسين الشحات، وإمام عاشور، وبيرسى تاو، وكهربا، وعمرو السولية، ومحمد عبد المنعم، وعلى معلول، ومحمد هانى، فى الوقت الذى يغيب فيه عن تشكيل الأهلى لاعبين مؤثرين مثل ياسر إبراهيم ومحمد الشناوى للإصابة، كما يرغب كولر فى التتويج بلقب السوبر المصرى الثالث فى مشواره مع الأهلى، والفوز على فيوتشر لأنه النادى المصرى الوحيد الذى فشل فى تحقيق الفوز عليه، فى مواجهتين سابقتين بالموسم الماضى انتهتا بالتعادل بين الفريقين.

فيما حرص المدير الفنى البرتغالى ريكادرو فورموسينيو لفريق فيوتشر، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الأهلى وتجهيز لاعبيه لمواجهة الليلة، حيث تابع الأهلى أكثر من مرة سواء فى كأس العالم للأندية أو دورى أبطال أفريقيا أو المنافسات المحلية وطلب المدرب البرتغالى من لاعبيه التركيز والجدية مع الأهلى منذ بداية المباراة.

ويغيب عن فيوتشر فى مباراة الليلة، محمد فاروق وعمر كمال عبد الواحد للإصابة، وسيعتمد على عدة أوراق رابحة تتمثل فى: باسم على ومحمود شعبان عبد الكريم الواد وغنام محمد ومحمد صادق والحارس المُخضرم، محمود جنش.