استعدادا لمعسكر الإمارات.. الزمالك يعود لتدريباته ويفتح ملف التجديد لـ«زيزو»

بعد الراحة السلبية لمدة أسبوع، والتى كان قد قرها المدير الفنى للزمالك معتمد جمال، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الخميس، بعد التعادل مع ساجرادا بالجولة الرابعة من دور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية، وحسم التأهل رسميا إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية قبل جولتين من انتهاء دور المجموعات.

وكان قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في 2 يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين، سببا فى هذه الراحة السلبية

وفى سياق آخر، بدأ الزمالك فى بحث ملف تمديد عقد نجم الفريق أحمد سيد «زيزو»، ومن المنتظر أن يكون التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين آخريين، وتأمين موقفه مع القلعة البيضاء لانتشار اخبار شبه مؤكدة تفيد بأن الاعب أصبح هدفاً لعدد من أندية الخليج، لارتفاع مستواه ما جعله مطمعاً للعروض الخارجية.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد فضل عدم الحديث عن الأنباء التى ترددت بشأن تلقى أحمد سيد زيزو نجم الفريق، عرضاً للرحيل إلى نادى الشباب السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة أن إدارة النادى السعودى لم تقدم عرضاً رسمياً حتى الآن، لكنها وبحسب مصادر مسئولة فى إدارة النادى السعودى، قامت بوضع «زيزو» على قائمة أولوياته لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كما ذكرت تقارير صحفية سعودية، إن الجناح الدولى المصرى أحمد سيد زيزو هدف رئيسى لإدارة نادى الشباب فى الميركاتو الشتوى، وأكدت التقارير أن انتقال «زيزو» سيساهم فى حل الأزمة المالية للزمالك وتجاوز قرار منع التسجيل.