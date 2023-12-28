قمة هدافي العرب فى أوروبا يتصدرها صلاح ومرموش

تصدر اللاعبان الدوليان المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والنجم الجزائري محمد الأمين عمورة لاعب أونيون سان جيلواز البلجيكي، قائمة أفضل الهدافين العرب في الدوريات الأوروبية الكبرى بالموسم الحالي 2023-2024، برصيد 16 هدفًا مقسمين ما بين 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي، و3 باليوروبا ليج، وهدف وحيد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

فيما جاء مهاجم الفراعنة الدولى عمر مرموش لاعب (فرانكفورت الألماني) فى المركز الثالث بـ 12 هدفا.

وتضم قائمة أفضل الهدافين العرب في أوروبا هذا الموسم كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول) – 16 هدفا

الأمين عمورة (سان جيلواز البلجيكي) – 16 هدفا

طارق تيسودالي (جينت البلجيكي) – 13 هدفا

عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) – 12 هدفا

أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) – 12 هدفا