هل يلعب المهاجم «وسام ابو علي» للأهلى على حساب أنتونى موديست؟

فى مفاجأة قد تعصف بمستقبل اللاعب أنتونى موديست مهاجم الأهلى الحالى، فى سوق الانتقالات الشتوية القادم، نشرت صحف دنماركية تقاريرًا أكدت فيها أن النادى الأهلى يسعى لضم الدنماركى من أصل فلسطينى وسام ابو علي مهاجم فريق سيريس السويدى.

وأشارت هذه الصحف، أن المارد الأحمر قد دخل فى مفاوضات جادة مفاوضات جادة مع وسام ابو علي لضمه خلال انتقالات يناير، وأضافت الصحف إن الأهلى تقدم بعرض قيمته 10 ملايين كرونة دنماركية أى ما يعادل «1.5 مليون دولار» لضم اللاعب، فى منافسة مع نادى أوتريخت الهولندى على ضمه، لكن العرض المادى الذى تقدم به الأهلى أكبر، حيث توقف عرض الفريق الهولندى عند 6 ملايين كرونة دنماركية.

وكانت إدارة سيريس السويدى، قد رفضت كل العروض الحالية للاعب بما فيها عرض الأهلى، حيث أنها تريد الحصول على أكبر عائد مادى من ضمه.

ويذكر أن وسام ابو علي سبق له التواجد في بعض الأندية مثل ألبورج الدنماركي، وانتقل بعد ذلك إلى فريق سيرس الدنماركي وتمكن من تسجيل 10 أهداف خلال 16 لقاء وهو لاعب جيد كما يبلغ من العمر 24 عاماً”، كما سبق للاعب المشاركة مع منتخبات الدنمارك للمراحل السنية المختلفة، ولكن لم يلعب مع المنتخب الأول حتي الان.