بعد إهدار أغرب فرصة فى التاريخ.. سيراميكا يخسر برونزية السوبر المصرى أمام بيراميدز

تمكن فريق بيراميدز من إحراز الميدالية البرونزية لبطولة كأس السوبر المصرى للأبطال، فى نسخته الجديدة، بعد الفوز على سيراميكا بنتيجة 5 / 4 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم «الخميس»، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، لتحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري.

سجل لاعب سيراميكا أحمد القندوسي، هدف التقدم لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 70 من عمر المباراة، بعدما سدد من كرة عرضية من الجبهة اليسرى مباشرة بيمناه أرضية، فى أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أحمد ميهوب حارس بيراميدز.

فيما أحرز مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، هدف التعادل لفريقه في مرمى سيراميكا في الدقيقة 78 من عمر المباراة، حيث لمح فتحي تقدم محمد بسام عن مرماه ووضع الكرة من فوقه مسجلا هدفا رائعا، لينتهى الوقت الأصلى للقاء بالتعادل بهدف لكلا الفريقين، ليلجأ الحكم إلى الاحتكام لركلات المعاناة الترجيحية، والتى أسفرت عن فوز السماوى بالمباراة.

شهدت المباراة ضياع أسهل فرصة لسيراميكا أمام بيراميدز، حينما أهدر أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا أغرب كرة كانت هدفًا محققًا، حيث كان اللاعب في مواجهة مع المرمى الخالي عقب مرور الكرة من الحارس أحمد ميهوب، وسدد الكرة في العارضة وارتدت إلى داخل الملعب.

سجل لفريق بيراميدز فى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء كلا من: عبد الله السعيد، رمضان صبحي، كريم حافظ، وليد الكرتي، فخري لاكاي، وأحمد ياسر ريان، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، محمود نبيل لصالح سيراميكا، فيما أهدر محمد توني الركلة الأخيرة لفريق سيراميكا.