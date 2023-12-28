في ليلة موديست وبعد مباراة مثيرة.. الأهلي يخطف سوبر الأبطال على حساب فيوتشر

بريمونتادا ولا أروع، خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بعد فوز مثير ومجنون حققه على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، مساء اليوم «الخميس»، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في نهائي كأس السوبر المصري.

بدأ اللقاء ساخنًا جدًا من الفريقين، ولم يحتاج كل منهما لفترة لجس نبض الآخر، فالفريقان يعرف بعضهما البعض وحاول فريق مودرن فيوتشر أن يحرز هدفًا مبكرًا يقتل به المباراة، ويحكم قبضته على مجريات اللعب، وكاد أن يحقق ما يسعى إليه، ففى الدقيقة 9 من عمر المباراة ومن كرة أمامية طويلة خلف مدافعى المارد الأحمر، وصلت إلى الجناح الأيمن لفيوتشر المغربى عبد الكبير الوادى ليلعبها بعرض الملعب على يمين مصطفى شوبير لم تجد من يسكنها الشباك لتضيع فرصة مؤكدة على فريق مودرن فيوتشر.

وكما هو معروف فى عالم كرة القدم، فإن الذى يضيع أهداف فإنه يستقبلها فى شباكه، فمع الدقيقة 12 وبعد ضياع فرصة محققة لفيوتشر، تمكن لاعب الأهلى محمود كهربا من التسجيل للأهلي في الدقيقة، فيما عزز حسين الشحات التقدم في الدقيقة 35.

وفي 5 دقائق تمامًا، كان لفيوتشر رأى آخر حينما قلب الطاولة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 76 و81 عن طريق عمر السعيد ومحمد محمود لاعب الأهلى السابق، والذى رفض أن يحتفل بهدفه فى شباك فريقه السابق، لتتحول النتيجة وينتهى الوقت الاصلى للقاء بالتعادل 2-2، ليتم لعب وقت إضافى مدته 30 دقيقة على شوطين.

مر الشوط الاضافى الأول دون أن يتقدم أى من الفريقان على الآخر، ولسان حال فريق فيوتشر أن يذهب اللقاء إلى ضربات الترجيح من علامة الجزاء، معتمدًا فى ذلك على حارسه «جنش»، الذى يجيد التصدى لضربات الترجيح بالتخصص، وفي الدقيقة 114 من الوقت الاضافى الثانى أحرز موديست أغلى هدف له مع الأهلي بعد رأسية رائعة في شباك مودرن فيوتشر.

ثم عاد كريم فؤاد ليسجل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 117 بأسيست من موديست، لينتهى اللقاء بفوز الأهلى على فيوتشر بنتيجة 4-2، ليتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وهو اللقب الخامس للأهلي في عام 2023.