وزير الرى: التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات تأهيل الترع

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ،إجتماعاً لمناقشة موقف الدراسات البحثية الجارية لتأهيل الترع وتثبيت الجسور بطرق صديقة البيئة ضمن الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه .

وصرح سويلم أن الوزارة حريصة على التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها

وإستعرض خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية للدراسة البحثية الجاري تنفيذها بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات ، حيث تم عرض بدائل تأهيل الترع المارة بثلاث أنواع مختلفة من التربة فى ٣ محافظات مختلفة (الفيوم – كفر الشيخ – الصالحية بالشرقية) . كما تم استعراض الاختبارات الجيوتقنية للتربة والتى تم اجراؤها للتعرف على خواص التربة بكل منطقة من المناطق الثلاث تمهيدا لوضع مقترحات لتحسين الخواص الهيدروليكية والميكانيكية لهذه الأنواع من التربة ومنع انهيار جسورها . وأكد الدكتور سويلم على أهمية الإستفادة من التجارب الناجحة حول العالم لتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة مثل النموذج المطبق بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية . كما وجه سيادته باستمرار قيام معهد بحوث الإنشاءات بمتابعة تنفيذ الدراسة بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الرى ونهو تنفيذ التجارب وإجراء الاختبارات على الطبيعة من خلال تنفيذ مناطق تجريبية فى احباس مائية محددة وقياس مدى نفاذية التربة وسلوك التربة بعد إمرار المياه بالترعة .