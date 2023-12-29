حصاد الأهلي في عام 2023.. والخطيب يوجه رسالة للاعبي المارد الأحمر

أرسل رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بيان نشره موقع الأهلي تهنئة للاعبي فريقه وجهازه الفني والإداري بعد الفوز بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخ النادي وللمرة الأولى بالنظام الجديد.

وأشاد الخطيب في بيانه”بالأداء المتميز للاعبين، وروحهم العالية، وإصرارهم على تحقيق الفوز، رغم الإجهاد البدني والذهني الذي نال من عناصر الفريق بسبب ضغط المباريات غير المسبوق، ما بين لقاءات محلية وإفريقية وعالمية، في فترة زمنية محدودة”.

وقال الخطيب: «كعادتهم، لاعبو الأهلي تحملوا المسؤولية وأسعدوا الجماهير، سواء التي ساندت الفريق في مونديال الأندية بالسعودية، أو بكأس السوبر بالإمارات، أو الملايين الذين يدعمون ناديهم في كل مكان”.

وأختتم الخطيب كلمته وقال: «إن هذا الفوز يضاعف من مسؤوليات منظومة الفريق، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تحديات عديدة لن تكون سهلة.. وهو الأمر الذي يستوجب معه الاستعداد الجيد على كافة المستويات، خاصة أن جماهير النادي دائما ما تطالب بالمنافسة على كل لقب، وهذه هي قيمة الأهلي وتاريخه في كل زمان ومكان».

وفى سياق آخر، تجاوزت المكاسب المالية لنادي الأهلي خلال عام 2023 من المشاركة في جميع بطولات الموسم الماضي والجاري 10 ملايين دولار، ضافة إلى اللقب الـ150 في تاريخه بالفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في كأس السوبر المصري 2023.

وكان فريق النادى الأهلي قد شارك في 6 بطولات، حيث حقق لقب دوري أبطال إفريقيا ما مكنه من المشاركة في كأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، كما شارك في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي، وكذلك لقب الدوري المصري ما سمح له بالمشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال بنظامها الجديد.

وجاءت مكاسب الأهلي المالية خلال عام 2023:

كأس العالم للأندية 2022 (فبراير 2023) – 2 مليون دولار

دوري أبطال إفريقيا – 4 ملايين دولار

كأس السوبر الإفريقي – 250 ألف دولار

الدوري الإفريقي – مليون و700 ألف دولار

كأس العالم للأندية 2023 – 2.5 مليون دولار

السوبر المصري 2023 – 250 ألف دولار

كما حقق الفريق مبلغ قدره 500 ألف درهم من التتويج بلقب كأس السوبر المصري في مايو الماضي بعد الفوز على بيراميدز.