إعلان قائمة منتخب «الفراعنة» النهائية غداً استعدادًا لخوض بطولة أمم أفريقيا

يُعلن المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا، غداً «السبت» قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل، فى ساحل العاج.

وكانت القائمة المبدئية، التى اختارها فيتوريا للمشاركة فى أمم أفريقيا، قد ضمت 55 لاعباً استعدادا لخوض البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار الشهر المقبل.

القائمة ضمت 10 لاعبين محترفين فى الدوريات العربية والأوروبية وهم: محمد صلاح «ليفربول»، محمود حسن تريزيجيه «طرابزون التركى»، أحمد حسن كوكا «ألانيا سبور التركى»، مصطفى محمد «نانت الفرنسي»، محمد شريف «الخليج السعودى»، أحمد حجازى «اتحاد جدة»، محمد الننى «أرسنال»، عمر مرموش «فرانكفورت الألماني»، سام مرسى «إيبسويتش تاون الإنجليزي»، حمدى فتحى «الوكرة القطرى».

وسيتم الاعلان عن القائمة النهائية لمنتخب «الفراعنة»، والتى ستضم 27 لاعبا لخوض مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

ويذكر أن المدير الفىى لمنتخب «الفراعنة» لكرة القدم روي فيتوريا، يركز على العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا.