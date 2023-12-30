2023 حصاد ثقافي متنوع..عودة الحياة للمهرجانات الثقافية.. وغيابات إبداعية مؤثرة

شهد عام 2023 أحداثا ثقافية متنوعة، وأنشطة فنية متعددة، وحصول عدد من الأدباء والمثقفين على جوائز عربية ودولية، كما شهد العام صدور المئات من الكتب الفكرية والإبداعية. هنا بانوراما لأهم أحداث العام المنقضي الثقافية والفنية، وأهم الظواهر الإبداعية.

فقد شهد العام احتفال الجمعية المصرية للكاريكاتير بمرور أربعين عاما على تأسيسها، فقد سعى عدد من فنانى الكاريكاتير إلى تكوين “الجمعية المصرية للكاريكاتير” عام 1983 بمشاركة 25 رساما، وتم اختيار الفنان محمد عبدالمنعم رخا رئيسا لها.

والذى تحدث فى الكلمة الافتتاحية قائلا: أخيرا تحقق الحلم الذى عاش يداعب أحلام جميع رسامى الكاريكاتير فى مصر أكثر من ثلاثين عاما، حتى أصبحت لنا اليوم جمعيتنا.

منذ ستين عاما بدأت الرسم للصحف المصرية.. التى كان كل شيء فيها مصريا، عدا رسام الكاريكاتير، فقد كان يرسم لها رسامون أجانب، قدرتهم لا شك فيها، ولكن انتماءهم لمصر وإحساسهم بأحاسيس شعب مصر كان دائما موضع الشك.

وفى 12 سبتمبر 1987 أقامت الجمعية أول معرض للكاريكاتير واشترك فيه 59 فنانا، وتم إصدار نشرة فيها كلمة لرخا أشار فيها إلى الفنانين الراحلين صلاح جاهين وصلاح الليثى وصاروخان وعبدالسميع.

وقد لعبت الجمعية دورا مهما تحت رئاسة مصطفى حسين، وتم إصدار مجلة “كاريكاتير” والتى تبنت المواهب الجديدة، وقدمت كثيرا من الرسامين الشباب.

ومع بدايات القرن الحادى والعشرين بدأ جيل جديد يظهر مع ظهور “الجرائد المستقلة” خاصة تجربة “الدستور” الأولى مع الصحفى إبراهيم عيسي، حيث قدم الفنان عمرو سليم مجموعة من الفنانين الصغار، الذين ترسخت تجربتهم بعد ذلك وأصبحوا من الأسماء البارزة فى الجيل الجديد أمثال عبدالله ومخلوف ودعاء العدل ووليد طاهر ومحمد أنور وغيرهم.

كذلك بدأت تظهر تجارب لها خصوصية فى الجرائد القومية مثل هانى شمس وعمرو فهمى وأحمد عبدالنعيم فى الأخبار، كما بدأت بعض الأسماء تظهر فى “روز اليوسف” و”صباح الخير” و”أكتوبر” وغيرها من الإصدارات.

كما عمل بعض الفنانين على تنشيط الجمعية المصرية للكاريكاتير بإقامة مهرجان دولى للكاريكاتير وأقيمت منه عدة دورات حتى الآن، ومن هؤلاء الناشطين فوزى مرسى وسمير عبدالغني، وعماد عبدالمقصود.

وإذا كان جيل الرواد قدم تجربة جريئة فى فن “الكاريكاتير” مع اختلاف التوجهات السياسية والاجتماعية والثقافية، فإن الجيل الجديد الذى بدأ معظمه الرسم منذ عشرين عاما، والبعض ظهر بعد ثورة 25 يناير، يمتلك هذا الجيل تجربة مغايرة منفتحة على التجريب، لأنه دخل الفن من باب الثورة والتغيير والإصلاح.

جيل غامر بمستقبله من أجل الفن، لذا جاءت تجاربهم ممتلئة بالصدق والجرأة والرؤية المستقبلية. وأهم السمات التى يتصف بها فن هذا الجيل.. البساطة، وعمق التحليل وقوة التأثير فى القارئ.

مهرجانات متنوعة

كما شهد العام إقامة الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الناقد د. سامح مهران، وشارك في المهرجان هذا العام 19 دولة عربية وأجنبية، بتسعة عشر عرضا مسرحيا، وشاركت مصر بعرضين هما “الرجل الذي أكله الورق” والمأخوذ عن مسرحية “تاجر البندقية” لوليم شكسبير، والعرض من إخراج أحمد الحضري، والعرض الثاني هو “من أجل الجنة إيكاروس” من إخراج أحمد عزت الألفي، ويشارك عرض “فريدة” في المسابقة الرسمية وهو من إنتاج فرقة الرقص الحديث تصميم وإخراج سالي أحمد.

ومن العروض العربية التي شاركت في المهرجان قائمة الخديج من الإمارات، ونوستولوجيا من الجزائر ومايراوش من تونس، والسيد والعبد من البحرين وغيرها.

ومن العروض الأجنبية المشاركة في المهرجان عرض “عطيل” من جورجيا، وعرض “الإلياذة” من اليونان، وعرض “أنتجون” من ليتوانيا.

وقدمت عروض المهرجان على مسارح، الهناجر والغد والسامر والمسرح القومي ومسرح السلام ومسرح القاهرة للعرائس ومسرح الطليعة ومسرح الجمهورية.

كما أقيمت الدورة السادسة عشر من مهرجان سماع الدولي للغناء والإنشاد، وشارك في المهرجان هذه الدورة فرق من كل من الكونغو وجنوب السودان وقبرص وباكستان ورومانيا وتتارستان.

كما أقيم المهرجان القومي للمسرح، تضمن المهرجان القومي للمسرح المصري مجموعة من الجلسات البحثية، والتي جاءت تحت عنوان رئيسي هو “الممثل المسرحي المصري والتوثيق”، وقدمت خلالها مجموعة من الأبحاث والدراسات، منها “التوثيق المسرحي وتنوع روافده” للباحث ناصر العزبي، والذي استعرض من خلاله الجهود في هذا الإطار منذ الكاتب والناقد محمد تيمور في بدايات القرن العشرين، والذي لولا مقالاته النقدية عن الحياة المسرحية لما عرفنا الكثير من البيانات من عروض عصره وما يتصل بنجومها ومؤلفيها ومخرجيها، ومنهم د. فؤاد رشيد ومن كتبه “تاريخ المسرح العربي” ود. محمد يوسف نجم وكتابه المهم “المسرحية في الأدب العربي 1884- 1914″، ومنهم الناقد فؤاد دوارة ، د أبوالعلا السلاموني، والناقدة د. نهاد صليحة والناقد د. عمرو دوارة، والناقد د. أسامة أبوطالب والناقد دريني خشبة وغيرهم.

وقد تم في حفل الافتتاح تكريم عدد من رواد فن المسرح وهم الفنان صلاح عبدالله والفنان خالد الصاوي والفنان رشدي الشامي، والفنان محمد أبو داود، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان رياض الخولي، والفنان محمد أبو داود، والفنان سامي عبد الحليم والناقد محمد السيد عيد.

وتنافست على جوائز المهرجان هذا العام عدة عروض مسرحية، من خلال مشاركات مختلفة من مسارح وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة والمسرح الجامعي والفرق المسرحية المستقلة.

أما البيت الفني للمسرح فشارك بمجموعة من العروض منها “سيدتي أنا” لفرقة المسرح القومي من إخراج محسن رزق، ومسرحية “طيب وأمير” لفرقة المسرح الكوميدي” ، ومسرحية “ستوكمان” لفرقة مسرح الغد إخراج أسامة رؤوف، وعرض “سيب نفسك” لفرقة المسرح الحديث إخراج جمال ياقوت، ومسرحية “ياسين وبهية” إخراج يوسف مراد منير، كما تشارك دار الأوبرا بعرض “حتشبسوت”، وتشارك أكاديمية الفنون بعرض “توتو” من إخراج محمد أشرف، ويشارك قطاع الفنون الشعبية بعرض “يا شيخ سلامة” تأليف يسري حسان و”إخراج محمد الدسوقي.

وشارك صندوق التنمية الثقافية بعرض “شابوه” من إنتاج مركز الإبداع وإخراج أحمد محيي، وعرض “جوه الصندوق” إخراج إسلام موسي.

جوائز وتكريمات

كما جاء فوز الناقد والمترجم الراحل د. محمد عناني بجائزة النيل في الآداب، ليعطي للجائزة قيمة إضافية، نظرا لأن الراحل الكبير كان أحد أهم النقاد والمترجمين العرب خلال القرن العشرين، ويكفي ترجماته للأعمال الكاملة لشكسبير، فعلى مدار أكثر من ستين عاما في العمل الثقافي”، قدم عناني للثقافة العربية عشرات الكتب المترجمة، حتى أطلق عليه لقب “عميد المترجمين العرب”، فسيرة الرجل مليئة بالإنجازات الثقافة، فمنذ تخرجه فى قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1959م، تميز بالجدية والموهبة الفائقة، فحصل على الماجستير من جامعة لندن عام 1970، ثم الدكتوراه من جامعة ريدنغ عام 1975م، ثم عاد ليعمل بجامعة القاهرة ويتولى رئاسة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب من عام 1993 وحتى عام 1999م.

كما فاز بجائزة النيل في الفنون الفنان د. عبد السلام عيد رائد الجداريات الفنية في مصر . ويعد الفنان عبد السلام عيد 1943 أحد أبرز الفنانين الذين يستخدمون التقنيات الحديثة والوسائط المتنوعة فى أعمالهم الفنية وهو صاحب الجداريات الشهيرة وأهمها جداريات مكتبة الإسكندرية ، والجدارية الشهيرة فى مدخل محافظة الإسكندرية ، وهو أول فنان تشكيلي من هذا الجيل يحصل على جائزة الدولة التقديرية عام (2005) .

أما جائزة الدولة التقديرية في الآداب فقد فازت بها الروائية هالة البدري، صاحبة الأعمال الروائية المميزة ومنها “رقصة الشمس والغيم” و”منتهى” و”أجنحة الحصان” و”طي الكتمان” و”ليس الآن” و”امرأة ما” وغيرها، وتتميز كتابات هالة البدري بالغوص داخل النفس البشرية لتعبر عن الأزمات الداخلية للشخصيات.

وفاز بنفس الجائزة الناقد د. أحمد يوسف علي أستاذ النقد بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وهو ناقد بارز صاحب تجربة مهمة في التجديد اللغوي من خلال مؤلفاته المختلفة ومنها”قراءة النص- دراسة في الموروث النقدي” و”الاستعارة المرفوضة” و”تجربة قراءة الشعر” و”أم كلثوم- الشعر والغناء” وهو كتاب جديد من نوعه لأنه يلقي الضوء على شخصية كوكب الشرق أم كلثوم باعتبارها ناقدة أدبية، فمن المعروف أن أم كلثوم كانت قارئة جيدة للتراث العربي وخاصة التراث الشعري.

أما الجائزة التقديرية في الفنون فقد حصل عليها الموسيقار هاني شنودة، والذي يعد صاحب مدرسة خاصة في الموسيقى المصرية، وتعد الجائزة تتويجا لجهود نصف قرن من التجديد الموسيقي.

كان هاني شنودة من أوائل من أسس فرق موسيقية تمزج ما بين الموسيقى العربية والموسيقى الغربية، وقد جاءت هذه ” الفرق ” بلغة موسيقية مختلفة لم تعهدها الأذن المصرية والعربية حيث مزجت بين الآلات العربية الرضية كالعود والقانون والناي والكمان والآلات الغربية كالبيانو والأورج وموسيقى الجاز أحياناً بالإضافة إلى معالجتها في أغانيها لقضايا اجتماعية معاصرة متخلية عن الشكل الرومانسي التقليدي للأغنية ، فظهرت فرق مثل ” فرقة المصريين ” التي أسسها الموسيقار هاني شنودة عام 1977 وتحديداً في 8 ديسمبر من نفس العام حيث صدر ألبومها الأول تحت عنوان ” بحبك لا ” عن شركة “صوت الحب ” وقد تضمن الألبوم أغنية كانت بمثابة التعريف بالفرقة تحت عنوان ” يوم 8 ديسمبر كلمات الشاعر الإذاعي عمر بطيشة وألحان محمد الشيخ وغناء ممدوح قاسم ومع نجاحها الأول اجتذبت ” الفرقة ” أنظار كبار الشعراء والملحنين ، فكتب لها الشاعر ” صلاح جاهين ” عدداً من أهم أغانيها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أغاني : الشوارع ، حواديت ، موسم الامتحانات ، ولد وبنت ، ماتحسبوش يا بنات إن الجواز راحة ، ماشية السنيورة ، ماما ستو … وغيرها.

وعن تجربته مع فرقة المصريين يقول هاني شنودة ” كنت أول من استعمل العلم في تلحين الأغنية وتوزيعها من خلال فرقة المصريين حيث كان هناك فصل شديد بين الشرق والغرب فاستعملت الهارموني والكونتر بوينت وقدمت البناء الصحيح للأغنية وهو أن تكون مبنية على الهارموني وليست مبنية على المونفونية أو أحادية الصوت . وكان هناك توزيع في الأصوات ونجاح مبهر أسعد الناس .

وقد استمرت الفرقة في تقديم أغانيها وإسكتشاتها لأكثر من خمسة عشر عاماً ، ثم انتهت التجربة ليبدأ هاني شنودة في تأسيس فرقة أخرى حملت اسم ” فرقة الأحلام ” بالتعاون مع شركة ” صوت الفن ” لمحسن جابر ، كان أعضاؤها من الفنانين الشباب الباحثين عن فرصة لتقديم موهبتهم أمثال ” نور قدري” و ” ياسمين جمال ” و ” طارق عماد ” .

كما حصل على تقديرية الفنون أيضا الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وقد حصل زكي من قبل على جائزة الدولة للتفوق عام 2009م.

أما جائزة الدولة للتفوق فقد فاز بها في فرع الآداب كل من الشاعر فتحي عبد السميع والناقد المسرحي الراحل د. مصطفى سليم.

كما شهد العام فوز الشاعر د. حسن طلب بجائزة العويس الثقافية في الآداب، يأتي فوز الشاعر حسن طلب بجائزة العويس الثقافية هذا العام تتويجا لرحلة شعرية تمتد لأكثر من نصف قرن، بدأت مع ديوانه “وشم على نهدي فتاة” 1972، وتبعه مجموعة من الدواوين منها “لا نيل إلا النيل” و”آية جيم” و”طهطا المهد.. طهطا اللحد” و”إنجيل الثورة وقرآنها” وغيرها من الدواوين التي أكدت على تجربة شعرية مغايرة، كما كان طلب أحد المؤسسين لجماعة إضاءة 77 الشعرية مع الشعراء حلمي سالم وماجد يوسف وجمال القصاص.

وواصل طلب دراسته ليصبح أستاذا للفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان.

يتميز الشاعر حسن طلب بخصوصية، ربما اختلفت عن الأجيال الشعرية على تنوعها، فهو أحد شعراء السبعينات، وعاشق للشعر والفلسفة حد التمرد، مغامر وباحث عن الجديد، امتلك فضول المعرفة منذ البدايات، وخاض العديد من المعارك مع بعض رموز الحركة الأدبية، الشعر سيده الأول والفلسفة علمه الأثير إلى قلبه وعقله.

عاش حسن طلب مرحلة طفولة ثرية بإحدى قرى صعيد مصر، أسهمت إلى حد كبير في تشكيل وعيه الشعري والثقافي، وعلى الرغم من قسوة تلك المرحلة وبيئتها الثقافية المحدودة، من حيث المكان والثقافة فإنه يعتز بها لأنها كونت اللبنات الأولى في طريق طويل، حيث يقول: ما زلت أتذكر هذه البدايات وأدين لها بما صرت إليه الآن، فالبيئة محدودة وفقيرة، في قرية بمحافظة سوهاج بجوار مدينة طهطا بلد رفاعة الطهطاوي.

عام الوداع

كما شهد العام رحيل مجموعة من الرموز الثقافة منهم الفنان والأديب عز الدين نجيب، والذي قدم تجربة مميزة في الفن التشكيلي وفي فن القصة القصيرة والنقد التشكيلي، على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان. قدم خلالها مجموعة من الكتب المهمة منها “النار والرماد” و”موسوعة الفنون التشكيلية في مصر”، و”فنانون وشهداء”.

كما شهد العام رحيل الروائي حمدي أبوجليل، وقد ولد أبو جليل في مدينة الفيوم عام 1967، من جذور بدوية، وقد تميزت لغته السردية بحس مختلف انحاز فيها إلى لغة الهامش وهذا ما نراه في روايته “الفاعل” والتي حصل بها على جائزة نجيب محفوظ في الرواية من الجامعة الأمريكية عام 2008، وكان أول أبناء جيله حصولا عليها.

هاجر أبوجليل إلى مدينة القاهرة نهاية الثمانينيات، وعمل في الهيئة العامة لقصور الثقافة وعمل رئيسا لمجلس تحرير مجلة الثقافة الجديدة لمدة عام، كما عمل مديرا لتحرير سلسلة أصوات أدبية لفترة.

بدأ أبو جليل حياته الأدبية ككاتب قصة فأصدر عدة مجموعات قصصية منها “أسراب النمل” و”أشياء مطوية بعناية فائقة”.

ثم انتقل للإبداع الروائي فأصدر عدة روايات منا “لصوص متقاعدون” و”نحن ضحايا عك” و”قيام وانهيار الصاد شين” وكانت آخر رواياته “يدي الحجرية” والتي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب العام الماضي.

كما شهد العام رحيل المترجم والمفكر شوقي جلال شوقي، والذي يعد من أهم المفكرين والمترجمين الذين بذلوا عمرهم للثقافة والفكر، فقد كان مثقفا نوعيا صاحب رأي واضح فيما يحدث في الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي، وقد ظهر ذلك في كتبه المهمة ومنها ” الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل” و”نهاية الماركسية” و”الحضارة المصرية صراع الحضارة والتاريخ” و”ثقافتنا والإبداع” و”المجتمع المدني وثقافة الإصلاح.. رؤية نقدية للفكر العربي” و”الترجمة في الوطن العربي الواقع والتحدي” و”ثقافتنا والدائرة المفرغة” و”أركيولوجيا العقل العربي: البحث عن الجذور” و”العقل الأمريكي يفكر” وغيرها.

كما قام بترجمة عدد كبير من الكتب المهمة منها ” المسيح يصلب من جديد” لكزانتزاكيس و”العولمة والمجتمع المدني” و”الثورة الخفية في العالم الثالث” و”الإسلام والغرب” و”التراث المسروق” و”مشكلة المياه في العالم العربي” و”إفريقيا في عصر التحول الاجتماعي” و”سيكولوجية السعادة”وغيرها.

كما فقدت الحركة المسرحية واحدا من أهم كتابها و فقدت الحياة الثقافية والعربية أحد فرسان المسرح، الكاتب محمد أبو العلا السلاموني، والذي رحل عن دنيانا عن عمر الثانية والثمانين عاما، فقد ولد “السلاموني” بمحافظة دمياط في 3 يناير 1941، وقد قدم للمسرح عشرات المسرحيات التي حققت نجاحا ملحوظا منها “الثأر ورحلة العذاب” والتي أخرجها عبد الرحيم الزرقاني، و”رجل القلعة” والتي أخرجها ناصر عبد المنعم، و”مآذن المحروسة” إخراج سعد أردش، و”ديوان البقر” والتي أخرجها كرم مطاوع وغيرها.

كما كتب “السلاموني” الدراما التليفزيونية ومن مسلسلاته “جمهورية زفتى” بطولة ممدوح عبد العليم ومحمد منير، و”الحب في عصر الجفاف” و”الفراشات تحترق” و”سنوات الحب والملح”.

كما ودعت الحياة الثقافية الشاعر محمود قرني، كان محمود قرني شاعرا صاحب موقف جمالي وفكري من الحياة، يتميز بالوضوح حتى وإن غضب الآخرون أو رفضوه، لكنه يظل –دائما- مصرا على مبدأه مع إيمانه العميق بحق الاختلاف واحترام الرأي الآخر.

ولا تختلف تجربته الشعرية –ذات الأفق الجمالي- عن تجربته الفكرية والنقدية ذات الأفق الواقعي المادي، فكلا الأمرين يأتيان من نهر واحد ومن عقيدة فكرية واحدة متعددة الروافد لكنها تحفر مسارها الخاص في تربة الإبداع العربي ذات الطبيعة المتقلبة.

وعلى المستوى العربي فقد شهد العام رحيل عدد من الكتاب العرب مثل السوري حيدر حيدر، تمثل تجربة الروائي السوري الراحل حيدر حيدر (1936م- مايو 2023م) واحدة من أهم التجارب الروائية في العالم العربي في جيل الستينيات، فهو كاتب ينتمي للتيار العروبي الوحدوي، بدأ نشر إبداعه في بداية ستينيات القرن الماضي، وصدرت مجموعته القصصية الأولى “حكايا النورس المهاجر” عام 1968، في تلك الفترة قام “حيدر” مع مجموعة من الأدباء السوريين بتأسيس إتحاد الكتاب عام 1968، فكان أحد أعضاء مكتبه التنفيذي في تشكيله الأول، وكانت مجموعته القصصية “الومض” من الكتب الأولى التي أصدرها الاتحاد.

وفي عام 1973، صدرت روايته الأولى “الزمن الموحش” عن تجربته في العمل السياسي في مدينة دمشق. وفي أوائل الثمانينيات انضم “حيدر” مع عدد كبير من المبدعين العرب للمقاومة في حصار بيروت عام 1982، ومنهم أحمد فؤاد نجم وفتحية العسال وعدلي فخري ونزار قباني ومحمود درويش، وعبد الكريم كاصد، وهاشم شفيق وحلمي سالم ومحمد علي شمس الدين وشوقي بزيع وناجي العلي وغيرهم، وفي تلك الأثناء صدرت له مجموعة من الأعمال الروائية والقصصية منها “رواية الفهد” و”التموجات”، و في عام 1984 صدرت روايته الأشهر “وليمة لأعشاب البحر”، والتي أثارت جدلا واسعا حينما أعيد طبعها من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر عام 2000م.