البنك الدولى: أزمة النقد الأجنبي فى مصر نتيجة اختلالات الاقتصاد الكلي

«تلاقت التحديات طويلة الأمد التي تواجهها مصر، مع صدمات عالمية متعددة متسببةً في أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً، وضغوط أدت إلى تفاقم حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية التي كانت تعاني من مشكلات بالفعل. ورغم أن الاختلالات المتزايدة التي يعاني منها الاقتصاد الكلي في مصر ناجمة عن الأزمة العالمية متعددة الجوانب، إلا أنها تعكس التحديات المحلية القائمة من قبل، بما في ذلك تباطؤ الصادرات غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقييد نشاط القطاع الخاص وفرص العمل (لا سيما للشباب والنساء)، فضلا عن ارتفاع معدل الدين الحكومي وتزايده. كما أن تعبئة الإيرادات يعتبر أقل من الإمكانات المحتملة مما يؤدي إلى زيادة تقييد حيز المالية العامة المطلوب لتعزيز رأس المال البشري والمادي للسكان في مصر الذين يتجاوز تعدادهم 105 ملايين نسمة، ويقع نحو 30% منهم تقريبا تحت خط الفقر الوطني، وفقا للتقديرات الرسمية لعام 2019.

ومن المتوقع أن تتأثر بيئة الاقتصاد الكلي في مصر بشكل سلبي، خلال السنة المالية 2023/2024، بسبب الصدمات العالمية المتزامنة، واختلالات الاقتصاد الكلي المحلية، قبل أن تبدأ في التحسن على المدى المتوسط، مع استمرار مصر في المضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار والإصلاحات الهيكلية. ولا يزال خلق حيز في المالية العامة يعد غاية في الأهمية للنهوض برأس المال البشري في مصر. والأهم من ذلك أن مواصلة الإصلاحات (بما في ذلك تعزيز سياسة التجارة وتيسيرها، والتنفيذ الفعال لسياسة ملكية الدولة، وتشجيع المنافسة، وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون، فضلاً عن تحسين أوسع نطاق لبيئة الأعمال) سيساعد في إطلاق إمكانات القطاع الخاص، في الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى، والأنشطة الموجهة نحو التصدير، والضرورية لخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة».

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تحديات كبيرة واجهها الاقتصاد خلال عام 2023

عدم وضوح الرؤية تجاه السياسة الاقتصادية.. واتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى

سعر صرف الجنيه وارتفاع التضخم وتزايد الدين العام .. أبرز المشاكل

تحديات كبيرة واجهها الاقتصاد خلال عام 2023، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا، ليدخل الاقتصاد المصري العام الجديد وسط عدم وضوح الرؤية تجاه سياسة الاقتصادية، خاصة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

انخفضت قيمة الجنيه بسرعة خلال العام الحالى، كنتيجة لندرة الدولار، وسط انتعاش للسوق السوداء للدولار حتى تخطى حاجز الـ 50 جنيها مقارنة بسعر صرف رسمى 30.9 جنيه للدولار.

ثبتت مصر سعر الدولار رغم انتقادات صندوق النقد الدولى، مما أدى إلى تأجيل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى والتى كانت من المقرر إجراؤها فى مارس الماضى إلى الربع الأول من العام المقبل، كما أدى التثبيت إلى تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية.

ويدرس صندوق النقد الدولي حاليا زيادة حزمة مساعداته لمصر، مما قد يرفع برنامجه إلى أكثر من 6 مليارات دولار مقارنة بـ3 مليارات مقررة حالياً. وتتزايد التكهنات أيضاً بأن مصر ستحصل على المزيد من الأموال من الحلفاء العرب في مجلس التعاون الخليجي، بل والغرب، كونها المنفذ الحاسم لوصول المساعدات إلى غزة وسط حرب إسرائيل مع حركة حماس.

ولكن الشرط الأهم لصرف جزء من رأس المال يتوقف على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي؛ إن لم يكن التحرير الكامل.

وأشار التقرير الصادر عن «مورجان ستانلي» إلى عدم وضوح الرؤية تجاه سياسة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في الفترة المقبلة، ولكنه رجح إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه على الأجل القصير، بدلاً من التعويم الكامل لسعر الصرف.

مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف: أولها، المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسة سعر الصرف المرن، رغم التراجع الأخير في لهجة الصندوق حيال هذا الأمر، وآفاق الحصول على تمويل إضافي من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين خاصة بعد زيادة مكانة مصر الجيوسياسية بعد حرب غزة.

يرى “التقرير أن التعديل المرحلي لسعر صرف الجنيه إلى مستويات أقل من سعر السوق الموازية الحالي أمر مناسب على الأرجح على المدى القصير.

ورغم ذلك، حذر التقرير من أنه إذا ما لم يتطور الخفض المرحلي لسعر العملة إلى تعويم حر، أو مُدار، يسمح بشكل دائم بمزيد من مرونة سعر الصرف، ستعاود الضغوط في السوق الموازية والاحتياطات، كما حدث سابقا.

ورجح التقرير أن يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف المالية العالمية في النصف الثاني من العام، وزيادة التمويل المتعدد الأطراف، إلى تشجيع الحكومة على اعتماد المزيد من المرونة التدريجية حيال سعر الصرف رغم “الخوف الواضح من التعويم”، مما يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.

الأموال الساخنة

تبرز إشكالية الأموال الساخنة فى الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث تتدفق محافظ الأموال المتقلبة على الأسهم والسندات، ولكنها يمكن أن تغادر بنفس السرعة التي وصلت بها إلى الأصول المصرية.

محاولات مصر لجذب الأموال الساخنة أدى إلى رفع مستمر لسعر الفائدة لجذب النقد الأجنبي اللازم لسد العجز الدولاري. لكن ذلك تركها تحت عبء ديون مرهقة. فضلا عن تأثر الاستثمار بعدما بلغ سعر الفائدة على بعض شهادات البنوك إلى 25%.

يذكر أن «فيتش» و«”موديز إنفستورز سيرفيس» خفضتا تصنيف مصر الائتماني في الأشهر القليلة الماضية، نتيجة النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون المكلفة على البلاد.

ومع الاتجاه لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بدلا من الاعتماد على الأموال الساخنة، يمثل سعر الصرف عاملا مهما فى جذب تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وسط تزايد التوقعات بتخفيض جديد للجنيه أمام الدولار مع بدايات العام المقبل.

ارتفاع الأسعار

يتابع المواطن حركة الأسعار يوميا، خاصة بعدما وصل معدل التضخم إلى 40% كأعلى معدل تضخم تشهده مصر، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 35 % الشهر الماضى.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد أشارت إلى أن أولوية الحكومة ينبغي أن تكون تخفيض معدل التضخم.

ورغم محاولات الحكومة للحد من تأثير التضخم على مستويات المعيشة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهريا، ومنح أصحاب المعاشات زيادة مالية والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة، غير أن مستويات معيشة المواطنين فى تراجع مستمر، ويكفى أن نشير إلى أن نحو 76% من سكان مصر لا يستطيعون الحصول على غذاء صحى، بحسب أطلس البنك الدولى.

الاعتماد على الاقتراض

خلال السنوات العشر الماضية اعتمدت مصر على الاقتراض لسد العجز فى الموازنة أو لتمويل المشروعات القومية مما أدى إلى ارتفاع الدين الخارجى من 43 مليار دولار إلى 165 مليار دولار العام الحالى. وكشفت أرقام الموازنة العامة عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام، لتصل نسبتها إلى 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2023-2024) فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 1120 مليار جنيه (36.3 مليار دولار) مقابل 775.2 مليار جنيه (25.1 مليار دولار) في العام المالي الحالي بنسبة زيادة بلغت 44.5%.

وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن العام نفسه 1316 مليار جنيه (42.6 مليار دولار) مقابل 965.5 مليار جنيه (31.3 مليار دولار) في العام المالي الحالي بنسبة زيادة بلغت 36.3%.

وبهذا يصل إجمالي أعباء الدين العام خلال العام المالي الحالى إلى 2436 مليار جنيه (78.9 مليار دولار) مقابل 1741 مليار جنيه (56.3 مليار دولار) خلال العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 40%.

قدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.

توقع المعهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمعدل 3.3% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو، (أي أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4%). وقال إن التضخم المرتفع، ونقص العملات الأجنبية، واختناقات العرض، والحرب في غزة، كلها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى الحد تقليص الاستهلاك الخاص والحد من الصادرات.