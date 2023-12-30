اليوم انطلاق الجولة الـ«11».. بـ«3» مباريات قوية فى الدوى المصرى Nile

متابعى الدورى المصرى nile، على موعد اليوم السبت، مع منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري حيث تقام ثلاث مباريات، من المنتظر أن تتسم كلها بالقوة، ستجمع بين البنك الأهلى مع المقاولون العرب، وإنبى مع بلدية المحلة، وطلائع الجيش مع زد إف سى.

ويذكر أن المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا، طلب من رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباريات الدوري الممتاز، والتى كان من المقرر إقامتها 2 يناير المقبل 2024، لمنح اللاعبين راحة قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأعلنت الرابطة، أنه سيتم تأجيل مباريات فاركو والأهلي وبيراميدز وسموحة وسيراميكا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتى كان من المقر أن تقام يوم 15 فبراير المقبل، بسبب مواجهة الأهلي ضد وشباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 16، 17 فبراير من الشهر نفسه.

البنك الأهلى والمقاولون العرب

أولى لقاءات اليوم الثلاث ستقام بين البنك الأهلى الذى يستضيف نظيره المقاولون العرب، وذلك فى الرابعة عصر اليوم «السبت»، على ملعب استاد السلام.

البنك الأهلى، كان قد حقق فوزاً غاليا ومهما على نظيره بلدية المحلة بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما فاز المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويأتى البنك الأهلى فى المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتلقى الخسارة في 8 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 16 هدف، فيما يأتى المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط، حيث لعب 9 مباريات حقق فوز وحيد وأربعة تعادلات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 15 هد، ويسعى لتعديل ترتيبه فى جدول المسابقة وتحسين النتائج المتراجعة.

إنبى يواجه بلدية المحلة

وفى اللقاء الثانى، والذى سيقام فى السابعة مساءًا على استاد بتروسبورت، يستضيف فريق إنبى نظيره فريق بلدية المحلة في مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها إلا مع نهاية صافرة حكم اللقاء.

وكان فريق إنبى قد حقق الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف فى آخر لقاء بالمسابقة، فيما خسر بلدية المحلة بهدفين دون رد من البنك الأهلى في نفس الجولة.

ويذكر أن فريق إنبى يأتى فى المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 10 مباريات حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 11، فيما يأتى فريق بلدية المحلة فى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15، ويسع اليوم لوقف نزيف النقاط قبل فترة التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2024.

طلائع الجيش وزد إف سى

أما آخر لقاءات اليوم من الجولة الـ«11»، فسيكون فى السابعة مساءًا أيضًا، على ستاد جهاز الرياضة، حينما يستضيف طلائع الجيش نظيره زد اف سى، في لقاء لن يكون سهلاً على الفريقين، ومن المنتظر أن يأتى قويًأ ومثيرًا.

وكان الطلائع قد خسر من سموحة بهدف دون رد في آخر ظهور له، فيما حقق زد اف سى فوزاً على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة، منتزعًا صدارة الجدول من فريق بيراميدز، ويأتى طلائع الجيش فى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

فيما يتصدر زد اف سى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف، ويسعى الليلة لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة المسابقة ونظافة سجله من الهزائم.