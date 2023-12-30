أبرزهم كوكا وكهربا وعاشور.. 27 لاعباً فى قائمة المنتخب لنهائيات أمم أفريقيا

أعلن منذ قليل المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا، قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل، وضمت القائمة 27 لاعبًا هم: فى حراسة المرمى: محمد الشناوى، أحمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى، وفى خط الدفاع: أحمد حجازى، محمد عبد المنعم، على جبر، أسامة جلال، أحمد سامى، محمد هانى، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح، محمد حمدى، وفى خط الوسط: حمدى فتحى، إمام عاشور، محمد الننى، مروان عطية، أحمد السيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة، أما الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

وأعلن مدير المنتخب الوطني الأول محمد غرابة، أن العاصمة الإدارية ستستضيف معسكر المنتخب فى الفترة من 2 إلى 9 يناير، والذي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر،استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

ويذكر أن منتخب مصر يأتى في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.