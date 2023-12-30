صلاح  يغادر ليفربول الإثنين القادم وينضم إلى معسكر «الفراعنة»

ينضم نجم منتخب «الفراعنة» والجناح الأيمن لنادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، بعد أن يلعب مباراة «الريدز» أمام نيوكاسل يونايتد الإثنين المقبل، إلى معسكر المنتخب الوطنى المصرى فى الفترة من 2 إلى 9 يناير القادم، والذي ىخوض خلاله منتخب «الفراعنة» مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر، استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

وقال المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورجن كلوب: «إنه موقف عادى أن تخسر هدافك، لكن الأمر كان أسوأ في الماضي عندما غادر ساديو ماني وصلاح، وتجاوزنا الأمر بطريقة ما.

وأضاف: «كنا نعلم من وقت لآخر أن كأس الأمم الإفريقية ستقام، وأن صلاح يجب أن يرحل وكان ذلك واضحا دائما. الآن مع (الياباني) واتارو إندو لدينا مشارك في كأس آسيا أيضا. سوف نتعامل مع الأمر».

وأشار مدرب الـ«ريدز»: «عودة كل اللاعبين مهمة للغاية لكن ديوجو بشكل خاص، الآن مع رحيل مو وإندو، نحتاج إلى عودة الجميع».

وتجدر الاشارة إلى أن كأس الأمم الإفريقية ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024، بينما يقام كأس آسيا في قطر بين 12 يناير و10 فبراير.