فى ختام منافسات الجولة الـ11 بـ«دورى Nile».. الداخلية يواجه زعيم الثغر والمصرى أمام الدراويش

فى ختام منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري Nile، تُقام اليوم الاثنين، مباراتان فيما بين فريق الداخلية أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، والمصري أمام الإسماعيلى فى ديربى القناة، قبل أن تتوقف المسابقة لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار، والمقرر لها يناير الجاري.

وكان المدير الفني لمنتخب «الفراعنة» البرتغالي روي فيتوريا، قد طلب من رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباريات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها 2 يناير 2024، واستجابت الرابطة لهذا الطلب، لمنح اللاعبين راحة قبل انطلاق معسكر المنتخب.

زعيم الثغر فى ضيافة الداخلية

أول لقائى اليوم، وهو لقاء صعب على الفريقين، حيث يستضيف فريق الداخلية «الجريح» نظيره فريق الاتحاد السكندري، وذلك فى تمام الرابعة عصر اليوم «الاثنين»، على استاد السلام، وتأتى صعوبة اللقاء، أن فريق الداخلية يدخل المباراة بعد أن خسر بثلاثية مقابل هدف، فى الجولة الماضية أمام فريق زد إف سى، فيما يدخل زعيم الثغر اللقاء آملا فى استمرار النتائج الطيبة، والدخول إلى المربع الذهبى، بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يدخل فريق الداخلية بقيادة المدير الفني هيثم شعبان، وهو فى المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا، وهو يريد تحسين وضعه وصورته فى جدول المسابقة، بعد العروض الباهتة التى قدمها مؤخرًا.

فيما يأتى زعيم الثغر بقيادة المدير الفني طارق العشري، فى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 10، وطالب العشري لاعبيه بالفوز على الداخلية لضمان مواصلة الانتصارات فى المسابقة المحلية.

ديربى القناة بين المصرى والاسماعيلى

وتختتم الجولة الـ«11» من عمر المسابقة، فى السابعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بديربى القناة والذى دائمً ما يتسم بالقوة والاثارة والكروية، حيث يحل فريق الدراويش ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق المصري البورسعيدى.

وكان فريق المصري البورسعيدى، الذى يأتى فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 13 هدف، وقد حقق فوزاً على الزمالك بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة فيما خسر الاسماعيلى من إنبى بهدف دون رد.

فيما يأتى فريق الإسماعيلى فى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile، برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.