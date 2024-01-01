فى الدورى الإنجليزى «البريميرليج».. صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ«لريدز» أمام نيوكاسل

يستعد النجم المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، لخوض مباراته الأخيرة بقميص «الريدز»، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح التشكيل المتوقع لليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، فى المواجهة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم «الإثنين» بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب «آنفيلد» معقل «الريدز»، في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2023-2024.

ويذكر أن، المباراة ستكون الأخيرة التي يخوضها محمد صلاح بقميص ليفربول، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطنى للمشاركة فى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار، ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير الجارى.

صلاح يتصدر قائمة أفضل هدافى ليفربول هذا الموسم، حيث أحرز النجم المصرى 16 هدفا خلال مشاركته في 26 مباراة بجميع البطولات، بإجمالى 1956 دقيقة مشاركة بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة، كما أنه يأتى فى المركز الثانى لترتيب هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 هدفا أحرزها خلال مشاركته فى 19 مباراة، خلف النرويجى إيرلينج هالاند.