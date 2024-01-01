المنافسة تشتعل فى الجولة الرابعة عشر بدورى سيدات الطائرة

عشاق الكرة الطائرة على موعد مع لقاءات قوية ومثيرة، سوف تُقام على مدار اليوم «الإثنين»، فى الجولة الرابعة عشر بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وتأتى هذه الإثارة، حيث تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من، وادى دجلة مع الشمس والاتحاد السكندرى مع الأهلى وأصحاب الجياد مع الواى، فيما تأجل لقاء الصيد مع دلفى.

وفى المجموعة الثانية، فتُقام لقاءات بين كلا من، الزهور مع سموحة والمقاولون مع 6 أكتوبر والزمالك مع سبورتنج وهليوبوليس مع الطيران.

فيما أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، استمرار عماد نوار فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات التصفيات الأفريقية المقبلة.

عماد نوار من المدربين المميزين وحقق نجاحات كبيرة مع منتخب مصر للسيدات ويملك خبرات عالية، ونجح من قبل فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون وساهم فى قيادة السيدات للفوز بالميدالية الفضية وتأهل بالفراعنة لبطولة العالم الغائبة منذ 20 عاما.