تعرف على مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية بعد اعتذار الأهلى والزمالك

أعلنت رابطة أندية كرة القدم المصرية للمحترفين قرعة كأس الرابطة للموسم الجديد، والتى من المقرر إقامتها خلال شهر ينايرالجاري، بعد اعتذار فريقا الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة المصرية ليصبح عدد الفرق 16 فريقا.

ويذكر أنه، قد تم تقسيم الـ16 فريقا على أربع مجموعات، وأعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عامر حسين، عن تخصيص مبلغ مليون 500 ألف جنيه مكافأة للفريق الذى سيتوج بطلا لكأس رابطة الأندية المحترفة، فيما يحصل الوصيف على جائزة قدرها مليون جنيه.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالآتي:

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر – الاتحاد – سموحة – بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز – فاركو – طلائع الجيش – زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا – إنبي – الإسماعيلي – الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري – المقاولون العرب – البنك الأهلي – الجونة.

وستنطلق منافسات كأس الرابطة يوم 8 يناير الجاري، وستقام المباريات في أوقات لا تشهد لقاءات مصر في أمم إفريقيا واستغلال فترات الراحة في البطولة، وستخوض الفرق المتنافسة مبارياتها أيام 8 و 9 و10 ثم 15 و16 وبعد ذلك تُلعب المباريات 25 و26 ثم 30 و31 من شهر يناير الجارى.