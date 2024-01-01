ترتيب دورى سيدات اليد.. الأهلى يتصدر والزمالك فى الوصافة

برصيد 36 نقطة حتى الآن، وبعد 12 جولة، تصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى العمومى، فيما جاء الزمالك وصيفًا برصيد 24 نقطة.

فيما جاء الشمس فى المركز الثالث بنفس رصيد الزمالك 24 نقطة، يليه سموحة رابعا برصيد 21 نقطة، ثم سبورتنج خامسا بنفس الرصيد 21 نقطة لفارق الأهداف.

وتستأنف الجولة الثالثة عشرة يوم «الجمعة» المقبل، حيث يلتقى فريقا الشمس مع سموحة، والطيران مع سبورتنج، والأهلى مع 6 أكتوبر، فيما يلعب البنك الأهلى مع الزمالك.

ويذكر أن المباريات ستشهد تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار، وذلك فى حالات التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.