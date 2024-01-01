مع بداية العام الجديد.. فتح القيد الشتوى للأندية حتى نهاية الشهر الجارى

أعلن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، فتح باب القيد الشتوى للأندية اليوم الاثنين وحتى يوم 31 من يناير الجارى، للسماح للأندية بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي 2023.

وكان اتحاد الكرة قد طالب جميع الأندية بتسوية مستحقاتها المتأخرة وسداد الديون للسماح لها بالقيد الشتوى لتدعيم صفوفها في هذه الفترة، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا».

وكانت الأندية المصرية لكرة القدم، قد أجرت العديد من الصفقات لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024، وكانت أكثر الأندية فى استقطاب صفقات جديدة لتدعيم صفوفها خلال الميركاتو الصيفي، هم الثلاثة أندية التى صعد ت حديثًا للدورى الممتاز، زد إف سي، وبلدية المحلة، والجونة، ويأتى بعدهمالداخلية والاتحاد السكندري.

فيما اكتفى النادى الأهلي بطل النسخة الماضية من الدوري المصري، بإبرام 3 صفقات جديدة وتفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة، ودعم نادي بيراميدز صفوفه بـ9 صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل، بينما لم يتعاقد ناديا الزمالك والإسماعيلي مع أى صفقات جديدة بسبب منع الناديين من القيد.