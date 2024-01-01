ساديو ماني يثير جدلًا واسعًا في السعودية والجماهير تطالب بتدخل لجنة الأخلاق

صبت الجماهير السعودية وخصوصًا جماهير نادي التعاون، جام غضبها على نجم نادي النصر الدولي السنغالي ساديو ماني، وذلك بسبب استفزازه لمشجعي الأندية المنافسة لفريقه في دوري روشن لكرة القدم.

وبدأت الأزمة خلال مواجهة النصر والتعاون أول أمس «السبت»، حينما توجه الجناح السنغالي لجماهير المنافس لاستفزازهم أثناء احتفاله بهدف فريقه الثاني، الذي سجله زميله الإسباني إيميريك لابورت، حيث طالب ماني جماهير التعاون برفع أصواتهم وصافرات الاستهجان، في سخرية وتقليل من وجودهم.

ويذكر أنها ليست هي المرة الأولى التي يقوم فيها ماني بهذا التصرف، حين سبق له أن توجه في مباريات أخرى خاضها هذا الموسم مع النصر، لمدرجات الخصم لاستفزاز جماهيره، ما دفع الجماهير للمطالبة بمعاقبته، كما طالبت الجماهير السعودية لجنة الانضباط والأخلاق في الدوري السعودي بالتدخل ومعاقبة ماني على تصرفاته المستفزة للجماهير.

وعلت الأصوات المستهجنة لتصرفات مانى حيث جاء على لسان أحد المشجعين السعوديين على منصة «إكس»: «استفزاز ماني لمدرجات الخصم.. لجنة الانضباط والأخلاق كيف الحال؟.. سكوتكم عنه في مباراة «الاتفاق» جعله يتمادى..!».

فيما ذكر آخر: «استفزاز ماني تجاه مدرج الخصم.. ننتظر تدخل لجنة الانضباط والأخلاق وإلا راح نشوف نفس هذه الاستفزازات كل مباراة».

وتصاعدت الاعتراضات على اللاعب حين صرح مشجع ثالث قائلًا: «ساديو ماني فعل نفس الحركة الاستفزازية أمام «الاتفاق» ولم تتم معاقبته، واليوم «أول أمس» يكرر نفس الحركة أمام جمهور «التعاون»، دون رقيب أو حسيب، وعلى فكرة من الجولة الثامنة وهو مهدد بالإيقاف وحتى الآن رغم تجاوزاته لم يستطع أحد إيقافه!!».

أما أحد المشجعين الذى أبدى امتعاضه من التصرفات المشينة للاعب، فذكر: «تصرف طفولي واستفزازي من ساديو ماني تجاه جمهور «التعاون»، هل تطبق عليه عقوبة انضباطية ولا بتمشي مثل غيرها؟!»، فيما دون آخر: «لكم أن تتخيلوا وصلنا للجولة 19 وماني مهدد بالبطاقة الصفراء الرابعة من الجولة الثامنة، على الرغم من أنه كل جولة يرتكب خطأ واحد على الأقل في كل مباراة، ويستحق عليه البطاقة الصفراء وكان آخرها مباراة «التعاون»!.