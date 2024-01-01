سؤال برلماني للحكومة بشأن الزيادة الجديدة في أسعار كروت الشحن

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الزيادات الجديدة في أسعار كروت الشحن.

وقال النائب في سؤاله، شهدت الأيام الأخيرة، إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موافقته على رفع أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة ١٠ في المائة، بداية من الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣.

وأضاف، جاء ذلك بعدما تداولت أنباء عبر المواقع الإخبارية، عن تقدم شركات المحمول المقدمة لخدمات الاتصالات في مصر، بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول لمواجهة زيادة التكاليف في ظل زيادة الأسعار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه.

وتابع: وهذا الأمر أثار جدلًا واسعًا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعى، حول تلك الزيادات الجديدة سواء التي وافق عليها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات أو التي تقدمت بها شركات المحمول ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن.

وأضاف: لا شك أن أي زيادة في أسعار خدمات الاتصالات، ستمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، لاسيما أن تلك الخدمات أصبحت أساسية لجميع المواطنين حاليًا في ظل توجه البلاد للتحول الرقمي، حيث يبلغ عدد عملاء شركات المحمول في مصر نحو ١٠٤ ملايين وفقا لآخر الإحصائيات.

ووجه النائب سؤالًا للحكومة عن الأسباب التي تدفعها للموافقة على طلبات شركات المحمول بالزيادة الجديدة في أسعار كروت الشحن، في تلك الفترة التي يواجه المواطنون فيها أعباء اقتصادية.