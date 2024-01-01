الاتحاد السكندرى
رياضة

زعيم الثغر إلى المربع الذهبى للدورى.. هزم الداخلية بهدف دون رد

كتب أشرف عبد السلام
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فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم «الاثنين»، على استاد السلام، فى منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري nile، فاز فريق الاتحاد السكندرى فوزا غاليًا على الداخلية بنتيجة 1 / 0.

جاء هدف زعيم الثغر عن طريق اللاعب سجله إيهاب سمير «نيران صديقة»، فى مرماه ليرتفع بذلك رصيد الاتحاد من النقاط 18 نقطة، متربعً على المركز الثالث، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 10.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 11 مبارة حقق الفوز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 15.

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: المهدي سليمان – سيف تقا – هشام صلاح – خالد الغندور – كريم الديب – مورو ساليفو – عبدالغني محمد – عمرو صالح – بواتينج – إسلام أبو سليمة – فان ديرك.

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالى: محمود الزنفلي – أحمد عماد السيد – محمد أحمد عطوة – محمود صابر – إيهاب سمير – محمود حسونة – شميزين – كيمبادي – مهاب ياسر – فانوم ألفريد – يوسف تونجي.

أشرف عبد السلام
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