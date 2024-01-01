زعيم الثغر إلى المربع الذهبى للدورى.. هزم الداخلية بهدف دون رد

فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم «الاثنين»، على استاد السلام، فى منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري nile، فاز فريق الاتحاد السكندرى فوزا غاليًا على الداخلية بنتيجة 1 / 0.

جاء هدف زعيم الثغر عن طريق اللاعب سجله إيهاب سمير «نيران صديقة»، فى مرماه ليرتفع بذلك رصيد الاتحاد من النقاط 18 نقطة، متربعً على المركز الثالث، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 10.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 11 مبارة حقق الفوز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 15.

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: المهدي سليمان – سيف تقا – هشام صلاح – خالد الغندور – كريم الديب – مورو ساليفو – عبدالغني محمد – عمرو صالح – بواتينج – إسلام أبو سليمة – فان ديرك.

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالى: محمود الزنفلي – أحمد عماد السيد – محمد أحمد عطوة – محمود صابر – إيهاب سمير – محمود حسونة – شميزين – كيمبادي – مهاب ياسر – فانوم ألفريد – يوسف تونجي.