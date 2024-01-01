ديربى القناة لا غالب ولا مغلوب.. التعادل يحسم اللقاء بين المصرى والإسماعيلى

بعد ماراثون طويل استغرق 105 دقيقة، 90 دقيقة الوقت الأصلى للمباراة بخلاف 15 دقيقة وقت بدلًا من ضائع، انتهى منذ قليل اللقاء المرتقب بين فريقى المصري مع الإسماعيلي بتعاد الفريقين بهدف لكل منهما، المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري «دوري nile».

جاء اللقاء متوسطًا فى شوطه الأول تبادل فيه الفريقان الهجمات على مرمى فيما بينهما، وافتقدت هذه الهجمات إلى عنصر الخطورة لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثانى، وتحديدًا فى الدقيقة 49 من عمر اللقاء، يتمكن لاعب الدراويش عبد الرحمن مجدي، من احراز هدف التقدم للاسماعيلى بعدما استلم من زميله ياو أنور تمريرة ولا أروع، الذى قطع الكرة من أمام «صديق الأمس» ومدافع المصرى باهر المحمدى ليسددها عبدالرحمن مجدى يمين محمود جاد حارس الفريق المصرى البورسعيدي.

فيما تمكن مهاجم المصرى فخر الدين بن يوسف، من احراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 85 بعد استلام تمريرة من الجبهة اليسرى وسددها بيسراه على يمين أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش، واستمرت النتيجة بالتعادل 1/1 حتى نهاية المباراة، ويحصل لاعب الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي، قد حصل على جائزة رجل المباراة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما وصل رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز السابع.