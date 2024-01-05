نائب التجمع يتقدم بمقترح إطلاق اسم “مناصرة القضية الفلسطينية” على الدورة القادمة لمعرض الكتاب

تقدم النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه لوزير الثقافة د. نيفين الكيلاني، بشأن إطلاق اسم مناصرة القضية الفلسطينية على الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مع تخصيص حزء من فاعليات وأنشطة المعرض لإعادة التذكير بالقضية ودحض ما يحيط بها من أكاذيب وأوهام، واستضافة فرق الفن الفلسطيني لتقديم عروضها خلال أيام المعرض.

وقال نائب التجمع في مقترحه؛ إن الدولة المصرية تستعد لإقامة الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تتزامن مع الأحداث والتداعيات العنيفة التي تمر بها الدولة الفلسطينية من هجمات ومذابح بربرية تفذها قوات الاحتلال الصهيوني تحت غطاء ودعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية، وهو ما رفضته الدولة المصرية حكومةً وشعبًا، مع اصطفاف شعبي ومؤسسي واسع لدعم السيادة على كامل التراب المقدس ووسط تأييد فلسطيني وعربي لمصر، وموقفها الثابت بضرورات حل الأزمة عن طريق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وبالنظر لدور وتأثير المنتديات والأنشطة الثقافية كقوة ناعمة تدعم الحقوق الإنسانية وتعزز من أواصر الترابط وتعزز من الحقوق التاريخية لشعوب وإقرار الأمن والسلم الدوليين.