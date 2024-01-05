النائب عمرو عزت يقترح اعتماد دولة فلسطين كضيف شرف معرض الكتاب

تقدم النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بشأن اعتماد دولة فلسطين كضيف شرف معرض الكتاب، وتسمية أجنحة المعرض وقاعات العرض بأسماء المدن والبلدان الفلسطينية، واجتذاب جمهور متتوع من مختلف دول العالم للمشاركة في فالعليات المعرض وأنشطته، وذلك في إطار الدعم والمساندة الرسمية والشعبية للقضية والشعب الفلسطيني.

وقال نائب التجمع في مقترحه؛ إنه في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة من مجازر وأعمال وحشية يرتكبها الكيان الصهيونيضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة تصفية القضية عبر الضغط على سكان قطاع غزة والضفة الغربية لإجبارهم على النزوح ومغادرة أراضيهم للشتات أو الانتقال لشبه جزيرة سيناء، وهو ما توافقت الإدارة الوطنية للدولة المصرية وحكومة فلسطين على رفضها، والإعلان عن التوافق عن عدم السماح به وسط ملحمة إنسانية وصمود بالغين من المواطنين على الأرض دفاعًا عن وطنهم وقضيتهم.