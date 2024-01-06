تعرف على استعدادات الزمالك لخوض معسكر الإمارات

أتم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، استعداداته للمشاركة فى دورتين وديتين بالإمارات خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير الجارى، وبمشاركة فرق من السعودية وقطر والإمارات والصين والمغرب، وذلك خلال المعسكر المغلق الخاص لزمالك فى دولة الإمارات العربية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قد استأنف تدريباته اليوم «السبت»، بعد الراحة التى منحها الجهاز الفنى بقيادة معتمد جمال للاعبين لمدة 48 ساعة، والتى بدأت «الخميس» الماضى.

وقام المدير الفنى للزمالك معتمد جمال، بتجهيز لاعبيه للمعسكر بعد أن منح اللاعبين راحة عدم التعرض للإجهاد، كما حرص على الاطمئنان على الرباعى محمود عبد الرازق «شيكابالا» ومحمد عواد وعمرو السيسى والتونسى حمزة المثلوثي، ومدى جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق خلال ألفترة المقبلة.

كما وجه المدير الفني للزمالك معتمد جمال عدة نصائح للاعبين، وطالبهم باستغلال فترة التوقف للعودة بشكل أفضل فى المباريات المقبلة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي، مؤكدًا على أن هذه الفترة فرصة لهم للحصول على راحة بعد ضغط المباريات التى تم خوضها فى بطولة الدورى او بالكونفدرالية، طالب لاعبى فريقه بمواصلة الجهد الفترة المقبلة، كما فعلوا فى المرحلة السابقة وتحملهم المسئولية بجدارة، كما عمل معتمد جمال، على معالجة الأخطاء التى يقع فيها خط دفاع الفريق الأبيض، بسبب عدم التمركز الجيد، وحالات السرحان التى تُصيب مدافعى الأبيض فى بعض الأوقات، وأزمة إهدار الفرص وغياب الانسجام بين خطوط الفريق.