منتخب «الفراعنة» لكرة القدم يواجه منتخب تنزانيا فى ودية أخيرة قبل السفر لـ«كوت ديفوار»

عشاق الساحرة المستديرة، على موعد غدًا «الأحد»، لمتابعة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر مع تنزانيا باستاد القاهرة الدولى، وذلك فى الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، فى بروفة أخيرة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجارى.

وقد طرحت شركة «تذكرتي»، تذاكر المباراة الودية بين مصر وتنزانيا فى إطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة فى أمم أفريقيا، وتبدأ أسعار التذاكر للمباراة من 30 جنيهاً، وتصل إلى 75 جنيهاً للدرجة الأولى، وأخيراً 250 جنيهاً لفئة VIP.

التقى المنتخبان من قبل فى 6 مناسبات لقاءات، ثلاث منها مباريات رسمية ومثلها ودية، نجح منتخب «الفراعنة» فى الفوز على نظيره التنزانى فى كل المواجهات الست، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 3.

ويذكر أن قائد منتخب مصر لكرة القدم وجناح فريق ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، هو الهداف التاريخى لمواجهات الفريقين بـ3 أهداف، يليه اللاعبين عماد متعب والسيد حمدى، ولكل منهما هدفان.