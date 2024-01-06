رحيل «ماريو زاجالو» أسطورة البرازيل و«بروفيسور» السامبا

عن عمر ناهز الـ«92»، توفى أمس «الجمعة» الأسطورة البرازيلي ماريو زاجالو، بطل كأس العالم في كرة القدم 4 مرات مع منتخب البرازيل حينما كان لاعبًا ومدرّبًا ومساعدًا للمدرّب.

وكان زاجالو، قد دخل إلى مستشفى في ريو دي جانيرو في أغسطس الماضى، بسبب التهاب في المسالك البولية، كما عانى نجم الـ«سيليساو» السابق من مشكلات صحية إضافية في الآونة الأخيرة، بسبب التهاب في الجهاز التنفّسي.

وفى إعلان مقتضب لغاية جاء فيه: «نبلغكم ببالغ الحزن بوفاة بطل العالم أربع مرات «ماريو زاجالو»، الذى كان والد مخلص، جدّ محبّ، صهر حنون، صديق وفي، محترف بطل وإنسان عظيم. وطني ترك لنا إرثا من الانجازات العظيمة».

وكان زاجالو الملقب بالـ«بروفيسور»، حينما كان لاعبًا، أحرز لقب كأس العالم كلاعب مرتين في 1958 و1962، وكان يلعب كجناح لفريق السامبا مع الاسطورة بيليه وكمدرب في 1970، وكمساعد مدرب في 1994.

كما قاد زاجالو البرازيل كمدرب عام 1970 في تشكيلة اعتبرت الأعظم في تاريخ اللعبة، ثم كان مدربا مساعدا في مونديال الولايات المتحدة 1994، وعاد ليدرب البرازيل عام 1998 عندما خسرت البرازيل النهائي ضد فرنسا.

كما كان لزاجالو بصمة واضحة في كرة القدم الخليجية، حيث درب الجيل الذهبي لمنتخب الكويت في السبعينات، وقاده لإحراز بطولة كأس الخليج عام 1976، وكذلك، درب زاجالو المنتخب السعودي في الفترة بين 1981 و1984، وساهم بقيادة منتخب الإمارات لمشاركته المونديالة الوحيدة، في بطولة كأس العالم 1990، قبل أن يتم استبداله خلال البطولة بمواطنه كارلوس ألبرتو بيريرا.