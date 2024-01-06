مليار و375 مليون جنيه تكلفة مشروع انشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات القومية في القطاع الصحي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الشركات المنفذة حول أعمال الإنشاء الجارية بالمشروع وفقًا للتصاميم المعتمدة، مشيرًا إلى البدء في تنفيذ المشروع أكتوبر 2022، وبتكفلة إنشائية تتخطى 1.375 مليار جنيه.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي للمشروع والمبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم 8 مبان، موضحًا أن الوزير أكد أهمية المشروع في تطوير الخدمات المعملية على أحدث النظم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الوزير خلال جولته ببحث إمكانية تخصيص مبانِ سكنية للقوى البشرية التي ستعمل بذلك المشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان.

و شدد على مراجعة كافة أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية مع شركات التجهيزات الطبية التي تعمل بالمشروع للتأكد من مطابقة المواصفات والقياسات للتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى الاستعانة بالأكواد العالمية في تسمية المعامل وبرنامجها الوظيفي.