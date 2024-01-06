وزير الصحة يتفقد مركز صحة الأسرة بمدينة بدر

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، زيارة مفاجئة لمركز صحة الأسرة بالحي الثالث التابع لمنطقة بدر الطبية بمدينة بدر، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية، للوقوف على توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطمأن على توافر الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على المركز خلال الفترة المسائية للعمل، حيث تفقد الوزير عيادات (العلاج الطبيعي، الأسنان، التطعيمات، خدمات المبادرات الرئاسية).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع انتظام العاملين بالإدارة الصحية من (أطباء بشري، أطباء أسنان، صيادلة، إداريين) على مدار الأسبوع الماضي.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى المتواجدين داخل المركز لتلقي الخدمات الطبية، للوقوف على الإجراءات التي اتخذت معهم منذ دخولهم للحصول على الخدمة الطبية، والوقت المستغرق في ذلك.

وشدد الوزير على استمرار تقديم الخدمات الطبية خلال الفترة المسائية، أسوة بالفترة الصباحية، لضمان توافر الخدمات الطبية للمترددين على مدار اليوم.