القومى للمرأة يستهدف العاملات بقطاع السياحة لتنفيذ مشروع بيئة عمل آمنه للنساء

نظم المجلس القومى للمرأة ورشتي عمل حول المساواة بين الجنسين استهدفت المشتغلين و المشتغلات فى وظائف قيادية وتنفيذية بفندقى شيراتون ميرامار الجونة، وسوما بيه بمحافظة البحر الاحمر خلال الفترة من ٢ الى يناير ٢٠٢٤

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنه للنساء فى قطاع السياحة والفنادق فى مصر والذى ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية فى مصر، والتى تركز على تحقيق اهداف مشروع السياحة والدوافع وراء تغيير الثقافة والرؤى الداعمة لتحقيق الاهداف التنموية.

أكدت شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للإستراتيجية بالمجلس أن تمكين المرأة فى مكان العمل يعزز من تمكينها الاقتصادى وتحسين مهاراتها بما يدعم وصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار .