رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: المنطقة اللوجستية  بمحافظة البحيرة توفر 30 ألف فرصة وجارى تنفيذ 26 مشروع باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه 

أكد الدكتور “إبراهيم عشماوي” مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز أعد خريطة استثمارية لتنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات …جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة ، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات

وأوضح أن توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة يتم بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية بمحافظة البحيرة سيوفر فرص عمل تصل إلى ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ،بالإضافة الى مكاتب خدمات إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق .

وأكد “عشماوي “أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪؜ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات .

وأشار “عشماوي” إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، موضحاً أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع فى الناتج الإجمالي المحلى بنسبة تصل إلى 22٪.

يذكر أن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدان وان نسبه المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية ،إدارية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه.