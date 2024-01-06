رئيس قطاعات مصانع السكر بإدفو: تعاقدنا مع 33 ألف فدان قصب وتم انتاج 70 ألف شتلة وتوريدها للمزارعين

أكد الكيميائي أسامة عبد الرحمن رئيس قطاعات مصانع سكر إدفو، أن المصنع تعاقد على 33 ألف فدان قصب خلال الموسم الجاري، تورد 900 ألف طن، تنتج 99 ألف طن سكر…جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة توريد قصب السكر بمصنع شركة السكر في ادفو بمحافظة أسوان

وأضاف عبد الرحمن أن المصنع يضم عدد خطين عصر قصب “سكودا” و “الياباني” بطاقة انتاجية 10 آلاف طن قصب يوميًا، كاشفَا أنه تم تطوير خط “سكودا” في 2023 بتكلفة مالية 3 ملايين جنيه، كما أنه تم تطوير بعض المعدات بخط “الياباني” وذلك منذ بداية العام الحالي بتكلفة بلغت حتي الأن مليون جنيه…

وتابع عبد الرحمن أنه يتم انتاج 70 ألف شتلة في المشتل التابع لمصنع سكر ادفو ويتم توريدها للمزارعين بسعر رمزي، وذلك على اساس زراعة المحصول بنظام الشتلات والذي يعمل على اعطاء كثافة نباتية أعلي مما يعطي انتاجية أكبر للفدان الواحد، حيث أن انتاج الفدان يتراوح حاليا 27 طن، وفي حالة الزراعة بالشتلات والالتزام بالارشادات والتعليمات سيصل متوسط انتاجية الفدان الي ما يقرب من 50 طن للفدان الواحد.