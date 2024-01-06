السيسي من قداس عيد الميلاد: قادرون على تخطي كل الصعاب طالما كلنا يد واحدة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، القاهرة، وذلك لتقديم التهنئة للمصريين المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، صلاة قداس عيد الميلاد.

واستقبل قداسة البابا تواضروس، الرئيس السيسي الذي ألقى كلمة التهنئة وقال فيها: كل عام والأخوة الأقباط والمصريون بخير، وكل التحية والاحترام لقداسة البابا تواضروس الثاني، ونتمنى أن يكون هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم أجمع، لعل أهمها ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، قائلًا: “احنا في مصر لنا موقف محترم، نسعى على الأقل لوقف إطلاق النار وإدخال مساعدات للتخفيف عن الأشقاء في غزة، وبعد كده يكون فيه حل لهذه القضية التي تجدد كل كام سنة وتؤلمنا كلنا”.

واستكمل السيسي في كلمته: “أي أزمة أو أي مشاكل وظروف صعبة بفضل الله سبحانه وتعالى، طول ما إحنا مع بعض الأمور هتعدي، والظروف الصعبة هتنتهي، المهم تفضل بلدنا وشعبها بخير”.

ووجه الرئيس كلمة لقداسة البابا قال فيها: “تحياتي لقداسة البابا، الذي أكن له كل احترام وتقدير، المحبة ناجمة عن مواقف ميعملهاش إلا رجال مخلصين بيحبوا بلدهم ومؤمنين بيها وحرصين عليها، أنا عشت هذا عمليًا مع قداسة البابا. بشكر قداستك على اللي فات واللي جاي”.