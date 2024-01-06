هيئة الدواء : حملات تفتيشية على ٢٠ ألف صيدلية وحجم المضبوطات يتجاوز ٦٠ مليون جنيه  

قامت هيئة الدواء المصرية بحملات تفتيشية مكثفة على اكثر من ٢٠ ألف مؤسسة صيدلية بجميع أنحاء الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين .

وأسفرت الحملات عن ضبط أماكن تصنيع غير مرخصة، وأماكن تداول أدوية غير مرخصة، و صيدليات عامة مخالفة، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مخدرة، وأدوية مهربة أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية،وتم تحرير محاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من ٦٠ مليون جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة، وتحريز المضبوطات المخالفة للعرض على النيابة المختصة.

وخلال الحملات تم مراجعة تطبيق قواعد التخزين الجيد التي تضمن إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال، بالإضافة إلى مراجعة التوزيع العادل للأدوية من شركات التوزيع للصيدليات.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.