الصحة : افتتاح مجمع السويس الطبى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل..قريبا

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مجمع السويس الطبي بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا، ضمن منظومة العمل بالتأمين الصحي الشامل.

يضم المجمع المبنى الرئيسي، ومبنى العيادات، ومبنى سكن الأطباء، ومبنى سكن التمريض، والمبانِ الخدمية.

ويستقبل المجمع يوميا أكثر من 1400 حالة فى كافة التخصصات الطبية، من أهالي محافظة السويس، والمدن المجاورة.

شدد الوزير خلال زيارته لمحافظة السويس على التنسيق الدائم والكامل بين مجمع السويس الطبي، ومستشفى السويس العام، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واستمرار العمل بالمستشفى الذي يستعد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويضم المجمع 64 عيادة خارجية، وتصل سعته السريرية لـ427 سريرًا، بينهم 109 أسرة للرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة عمليات، منها 4 غرف للولادة القيصرية، والولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى والمسالك، وطب وجراحة العيون، وأمراض القلب والقسطرة، والحروق.

ويضم المجمع كافة الأقسام الطبية منها قسم “جراحة الأوعية الدموية، وقسم الحروق، ووحدة السكتة الدماغية، وجراحات التجميل، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة العمود الفقري، وجراحات القلب، وجراحة الصدر، وجراحة المخ والأعصاب، والباطنة، والجراحة العامة، والعظام، والعلاج الطبيعي والتأهيل، والُكلي، وجراحة المسالك، ووحدة المناظير، والجلدية، والنساء والتوليد، والكبد، والأطفال، والأسنان، والنفسية والعصبية، والرعايات المركزة، وحضانات المبتسرين، والقلب والقسطرة، والطوارئ، والأشعة التشخيصية”، ويضم قسمًا للمعامل يشمل معامل “الكيمياء والدم، والمناعة، والطفيليات، والأنسجة، والميكروبيولوجي”، وقسمًا للأشعة يضم “البانوراما، والجاما كاميرا، وهشاشة العظام، الفلورسكوبي، والسينية، والموجات الصوتية، والرنين المغناطيسي، والمقطعية، والماموجرافي”، إضافة إلى بنك الدم التجميعي، والصيدليات.