عصام البديوى: مصانع السكر توفر 95 الف طن سكر شهريا للبطاقات التموينية

أكد اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية, مصنع أرمنت أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة الاقصر, بدأ فى استقبال محصول القصب من المزراعين, حيث يستهدف إستلام نحو 950 الف طن قصب لانتاج ما يقرب من 100 ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري.

وأوضح أن مصانع الشركة الـ 8 لديها القدرة على استقبال نحو 12 مليون طن قصب حال توريد تلك الكميات من المزارعين, ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل .

وأشار البديوى إلى أنه يتم توفير 95 الف طن سكر شهريا للبطاقات التموينية تتضمن 65 الف طن بسعر 12.6 جنيه بجانب 30 الف طن كحصص اضافية بسعر 27 جنيهاً للكيلو.